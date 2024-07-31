Bitlis'te İl Su Kurulu Toplantısı düzenlendi

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu başkanlığında İl Su Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde ve Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda 31 Ocak 2023'te başlatılan "Su Verimliliği Seferberliği" çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin katılımı ile İl Su Kurulu Toplantısı yapıldı.

Toplantıda, değişen iklime uyum sağlanması, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanmasına ilişkin çözüm yolları görüşüldü.