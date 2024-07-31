Bitlis'te iki tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Ahlat ilçesinde Serkan Günüs'ün yönetimindeki briket yüklü 60 VA 655 plakalı tır, Vali Uğur Boran Kuş Cenneti mevkisinde, seyir halindeki Mahmut Kaya idaresindeki 21 ACN 811 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, ayağından yaralanan Günüs, sıkıştığı araçtan ekiplerin ve çevredekilerin yardımıyla çıkarılarak Ahlat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle konvoyun oluştuğu yolda, jandarma ekipleri araçların kontrollü olarak geçişini sağladı.
Tır çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı, etrafa saçılan briketler de temizlendi.
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