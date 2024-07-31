Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te iki tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 19:40 Güncelleme: 31.07.2024 - 19:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te iki tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        Ahlat ilçesinde Serkan Günüs'ün yönetimindeki briket yüklü 60 VA 655 plakalı tır, Vali Uğur Boran Kuş Cenneti mevkisinde, seyir halindeki Mahmut Kaya idaresindeki 21 ACN 811 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Kazada, ayağından yaralanan Günüs, sıkıştığı araçtan ekiplerin ve çevredekilerin yardımıyla çıkarılarak Ahlat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle konvoyun oluştuğu yolda, jandarma ekipleri araçların kontrollü olarak geçişini sağladı.

        Tır çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı, etrafa saçılan briketler de temizlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haniye suikastına dair neler biliniyor?
        Haniye suikastına dair neler biliniyor?
        Hamas'ın yeni lideri kim olacak?
        Hamas'ın yeni lideri kim olacak?
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        Katliama alkıştan sonra artan gerilim!
        Katliama alkıştan sonra artan gerilim!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Süper Lig'in logosu ve şampiyonluk kupası değişti
        Süper Lig'in logosu ve şampiyonluk kupası değişti
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin son görüntüleri
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        İtalyan yöneticiden F.Bahçe itirafı!
        İtalyan yöneticiden F.Bahçe itirafı!
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Malatya'daki katliamın nedeni ortaya çıktı!
        Malatya'daki katliamın nedeni ortaya çıktı!
        İsrail'in İran'daki suikastları
        İsrail'in İran'daki suikastları
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Hayatta kalması mucize! 14 yaşındaki çocukta beyin yiyen amip tespit edildi
        Hayatta kalması mucize! 14 yaşındaki çocukta beyin yiyen amip tespit edildi
        Turizmde turnuva ve vize etkisi
        Turizmde turnuva ve vize etkisi
        Duvarlarında çatlaklar oluşan 5 katlı bina tahliye edildi: "Herkes canını kurtarsın"
        Duvarlarında çatlaklar oluşan 5 katlı bina tahliye edildi: "Herkes canını kurtarsın"
        9 milyon yıllık olduğu sanılıyor! 'Kılıç dişli' kedi bulundu
        9 milyon yıllık olduğu sanılıyor! 'Kılıç dişli' kedi bulundu
        Emekliye de vergi indirimi var
        Emekliye de vergi indirimi var

        Benzer Haberler

        Bitlis'te İl Su Kurulu Toplantısı düzenlendi
        Bitlis'te İl Su Kurulu Toplantısı düzenlendi
        "100 Jeolojik Miras" listesine aday gösterilen Nemrut Kalderası kampçıların...
        "100 Jeolojik Miras" listesine aday gösterilen Nemrut Kalderası kampçıların...
        Bitlis'in düşman işgalinden kurtuşunun yıl dönümü etkinliklerle kutlanacak
        Bitlis'in düşman işgalinden kurtuşunun yıl dönümü etkinliklerle kutlanacak
        Göl kenarına pikniğe giden aile ayılarla karşılaştı; kurdukları sofrayı bır...
        Göl kenarına pikniğe giden aile ayılarla karşılaştı; kurdukları sofrayı bır...
        Adilcevaz'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Adilcevaz'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Tatvan'da devlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikasında 130 kişi istihdam...
        Tatvan'da devlet desteğiyle kurulan tekstil fabrikasında 130 kişi istihdam...