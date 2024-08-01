Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Serebral palsi hastası Güzel, ailesinin desteğiyle hayata tutundu

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan serebral palsi hastası (beyin felci) 42 yaşındaki Levent Güzel, ailesinin desteğiyle hayata tutundu, üniversite eğitimini tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 16:17 Güncelleme: 01.08.2024 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serebral palsi hastası Güzel, ailesinin desteğiyle hayata tutundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan serebral palsi hastası (beyin felci) 42 yaşındaki Levent Güzel, ailesinin desteğiyle hayata tutundu, üniversite eğitimini tamamladı.

        Serebral palsili olarak dünyaya gelen Güzel, annesinin yardımıyla evde okuma ve yazmayı öğrendikten sonra aldığı belgeyle açıktan eğitimine devam etti.

        Ortaokul ve ardından lise diploması alarak üniversite sınavına hazırlanan Güzel, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazandı.

        Tüm süreçlerde kendisini yalnız bırakmayan ailesinin destekleriyle zorlukları aşan Güzel, şimdi de okuduğu kitaplardan esinlenerek yazdığı şiirlerle kitap çıkarmak istiyor.

        Anne Nurtaç Güzel, 42 yıldır bakımını yaptığı oğlunun azmi sayesinde birçok zorluğu aştığını söyledi.

        Oğlunun 7 yaşından sonra yürümeye başladığını anlatan Güzel, "O dönemler bölgemizdeki imkansızlıklardan dolayı tedavisini İstanbul'da sürdürdük. Fizik tedavisine evden de destek veriyorduk. 42 yıldır onu hiç yalnız bırakmadık. 7 yaşından sonra okuma ve yazmayı evde ben öğrettim. Onun da isteği ve çabasıyla ilkokul eğitimini tamamladık. Ortaokul, lise ve üniversiteyi açıktan okudu. Sürekli kitap okuyan oğlum şiir yazmaya başladı. Şimdiye kadar 70 civarında şiir yazdı. 46 şiirini baskıya hazır hale getirdi. Destek bulabilirsek oğlumun yazdığı şiirlerle ilk kitabını çıkarmasını sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        YAŞ toplantısı bitti! YAŞ kararları açıklandı
        YAŞ toplantısı bitti! YAŞ kararları açıklandı
        Kastamonu'da dehşet! Polislere ateş açtı
        Kastamonu'da dehşet! Polislere ateş açtı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa ile görüştü
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Pera Palas'taki Atatürk Müze Odası yeniden ziyarete açıldı
        Pera Palas'taki Atatürk Müze Odası yeniden ziyarete açıldı
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Cezaevinden çıktı dehşet saçtı: 3 çocuk annesi eşini demir sopayla katletti
        Cezaevinden çıktı dehşet saçtı: 3 çocuk annesi eşini demir sopayla katletti
        40 yaşından sonra yaygın olan 10 hastalığa dikkat!
        40 yaşından sonra yaygın olan 10 hastalığa dikkat!
        12'nci kattan zemin kattaki esnafın üzerine düştü
        12'nci kattan zemin kattaki esnafın üzerine düştü
        İngiltere'de bıçaklı saldırının ardından protestolar yayılıyor
        İngiltere'de bıçaklı saldırının ardından protestolar yayılıyor
        Amrabat için Fenerbahçe'den istenen rakam!
        Amrabat için Fenerbahçe'den istenen rakam!
        Acı temmuz
        Acı temmuz
        Kâbus davasında karar çıktı!
        Kâbus davasında karar çıktı!
        Hamas'ın askeri lideri Deif öldürüldü
        Hamas'ın askeri lideri Deif öldürüldü
        EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması
        EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması
        Mali müşavirler isyanda
        Mali müşavirler isyanda
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        "Kimseden talimat almam!"
        "Kimseden talimat almam!"
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"

        Benzer Haberler

        İstanbul'dan bisikletle Türkiye turuna çıkan çift 97 günde Bitlis'e ulaştı
        İstanbul'dan bisikletle Türkiye turuna çıkan çift 97 günde Bitlis'e ulaştı
        Bitlis'te iki tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
        Bitlis'te iki tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
        Bitlis'te İl Su Kurulu Toplantısı düzenlendi
        Bitlis'te İl Su Kurulu Toplantısı düzenlendi
        "100 Jeolojik Miras" listesine aday gösterilen Nemrut Kalderası kampçıların...
        "100 Jeolojik Miras" listesine aday gösterilen Nemrut Kalderası kampçıların...
        Bitlis'in düşman işgalinden kurtuşunun yıl dönümü etkinliklerle kutlanacak
        Bitlis'in düşman işgalinden kurtuşunun yıl dönümü etkinliklerle kutlanacak
        Göl kenarına pikniğe giden aile ayılarla karşılaştı; kurdukları sofrayı bır...
        Göl kenarına pikniğe giden aile ayılarla karşılaştı; kurdukları sofrayı bır...