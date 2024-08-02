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        Bitlis'te bir araçta 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Bitlis'te bir araçta yapılan aramada 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 13:32 Güncelleme: 02.08.2024 - 13:32
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        Bitlis'te bir araçta 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Bitlis'te bir araçta yapılan aramada 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamında, 30 Temmuz'da Bitlis-Diyarbakır kara yolunun Buzlupınar mevkisinde, bir araçta yapılan aramada, 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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