Bitlis'te bir araçta 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Bitlis'te bir araçta yapılan aramada 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamında, 30 Temmuz'da Bitlis-Diyarbakır kara yolunun Buzlupınar mevkisinde, bir araçta yapılan aramada, 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.