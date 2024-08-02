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        Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te, Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı

        Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'teki camilerde, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 14:35 Güncelleme: 02.08.2024 - 14:35
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        Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te, Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı
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        Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'teki camilerde, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

        Van'da İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, Heniyye ve Filistinliler için Hz. Ömer Camisinde cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

        Filistinliler için dua edilmesinin ardından cami avlusunda bir araya gelen vatandaşlar basın açıklaması yaptı, İsrail'e tepki gösterdi.

        - Hakkari

        Hakkari'de, Merkez Ulu Cami'de cuma namazının ardından İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Heniyye ve Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı, dua etti.

        Ardından Hakkari Hak ve Dayanışma (HAKDA) Platformu öncülüğünde basın açıklaması yapıldı.

        HAKDA Platformu Başkanı Nihat Gür, asil bir lider, korkusuz bir mücahit ve inanmış bir mümin olan İsmail Heniyye'nin şehitler kervanına katıldığını söyledi.

        Gür, "Heniyye, 3 oğlu ve 4 torununun şehadet haberini alınca davasını çelik bir iradeye, acısını da sabra dönüştürmüş, 'çocuklarımın kanı Filistin halkının kanından daha değerli değildir. Gazze'deki tüm çocuklar benim çocuklarımdır.' demiştir. Heniyye, iman iddiasını mücadele, özgür Kudüs aşkını şehadetiyle ispat eden Fillistin'deki binlerce mücahitten biridir." dedi.

        Açıklamaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Avukat Abdülmecit Tarhan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yoldaş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        - Muş

        Muş'ta, Ulu Cami'de cuma namazının ardından İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, Heniyye için gıyabi cenaze namazı kıldırdı, dua etti.

        Demir, Heniyye'nin İslam'ın ve ümmetin şehidi olduğunu belirterek, "Önce ailesinden 60 kişi şehit edildi. Bütün çocuklarını, malını, mülkünü ve her şeyini İslam ve Mescid-i Aksa için verdi. Heniyye, 'çocuklarımız feda olsun, bizim canımızda feda olsun. Tek isteğim ülkem özgürlüğüne kavuşsun, huzur içinde yaşasın' demişti." ifadelerini kullandı.

        - Bitlis

        Bitlis'te Ulu Cami'de cuma namazının ardından Heniyye ve saldırılarda hayatını kaybeden Filistinler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani, Filistinliler için dua etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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