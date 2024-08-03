Bitlis'te Yunus ekipleri il merkezi ve ilçelerde denetim yaptı

Ekipler, kullandıkları motosikletlere çocukları bindirerek oyuncak polis arabası ve bebek hediye etti.

Denetimlerde vatandaşlardan ilgi gören Yunus ekipleri, şüpheli görülen kişilerin üst aramasını ve kimlik kontrollerini yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yunus polis ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı görevlilerle il merkezi ile Tatvan, Adilcevaz, Ahlat ve Güroymak ilçelerinde denetim yaptı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yunus ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 5 ilçede 10 noktada asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi.

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