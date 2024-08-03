Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te Yunus ekipleri il merkezi ve ilçelerde denetim yaptı

        Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yunus ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 5 ilçede 10 noktada asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 15:24 Güncelleme: 03.08.2024 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te Yunus ekipleri il merkezi ve ilçelerde denetim yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yunus ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 5 ilçede 10 noktada asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yunus polis ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı görevlilerle il merkezi ile Tatvan, Adilcevaz, Ahlat ve Güroymak ilçelerinde denetim yaptı.

        Denetimlerde vatandaşlardan ilgi gören Yunus ekipleri, şüpheli görülen kişilerin üst aramasını ve kimlik kontrollerini yaptı.

        Ekipler, kullandıkları motosikletlere çocukları bindirerek oyuncak polis arabası ve bebek hediye etti.

        Motosiklete binmenin mutluluğunu yaşayan çocuklar, ekiplere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan Haniye mesajı: En şiddetli cevap verilecek
        İran'dan Haniye mesajı: En şiddetli cevap verilecek
        Ekrem İmamoğlu'ndan belediye borçları açıklaması
        Ekrem İmamoğlu'ndan belediye borçları açıklaması
        Cihangir'de 3 kadına saldırı: 2 şüpheli gözaltında
        Cihangir'de 3 kadına saldırı: 2 şüpheli gözaltında
        Yüzmede Olimpiyat tarihimizin ilk finali
        Yüzmede Olimpiyat tarihimizin ilk finali
        Ersu Şaşma finalde
        Ersu Şaşma finalde
        33 bin nüfuslu Erdek’te 350 bin tatilci
        33 bin nüfuslu Erdek’te 350 bin tatilci
        Paris neden daha az maliyetli?
        Paris neden daha az maliyetli?
        İşte dev derbinin 11'leri!
        İşte dev derbinin 11'leri!
        Skylla grubu heykelleri bulundu
        Skylla grubu heykelleri bulundu
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        Çekim öncesi enerji depoladı
        Çekim öncesi enerji depoladı
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        354 milyon kişinin kâbusu! Her gün 3 bin 500 kişi hayattan kopuyor
        354 milyon kişinin kâbusu! Her gün 3 bin 500 kişi hayattan kopuyor
        Deprem Bilgi Sistemi uygulamasına yeni özellik
        Deprem Bilgi Sistemi uygulamasına yeni özellik
        Milliler, Şampiyonlar Ligi'ne
        Milliler, Şampiyonlar Ligi'ne
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        Dünya bu takası konuşuyor! İşte takas edilen o isimler
        Dünya bu takası konuşuyor! İşte takas edilen o isimler
        Para biriktiren mışıl mışıl uyuyor
        Para biriktiren mışıl mışıl uyuyor
        Depresyona karşı Çaykovski
        Depresyona karşı Çaykovski

        Benzer Haberler

        Yunus polisleri çocukları oyuncak hediye edip, motosiklete bindirdi
        Yunus polisleri çocukları oyuncak hediye edip, motosiklete bindirdi
        Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te, Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı
        Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te, Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı
        Bitlis'te bir araçta 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Bitlis'te bir araçta 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Bitlis'te düzenlenen operasyonda 97 sikke ele geçirildi
        Bitlis'te düzenlenen operasyonda 97 sikke ele geçirildi
        Otomobilde 1 kilo 150 gram metamfetamin ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Otomobilde 1 kilo 150 gram metamfetamin ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Bitlis'te 97 tarihi sikke ele geçirildi
        Bitlis'te 97 tarihi sikke ele geçirildi