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        Şehit Gazi Sen-Eğitim temsilcileri Tatvan'da toplandı

        Gazi, Gazi ve Şehit Yakınları ile Vatansever Kamu Görevlileri Eğitim Sendikası "Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısı" Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 16:16 Güncelleme: 04.08.2024 - 16:16
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        Şehit Gazi Sen-Eğitim temsilcileri Tatvan'da toplandı
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        Gazi, Gazi ve Şehit Yakınları ile Vatansever Kamu Görevlileri Eğitim Sendikası "Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısı" Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlendi.

        Tatvan öğretmenevinde yapılan toplantıya, sendikanın genel başkanı Tayyip Dalgın, genel başkan yardımcıları, il ve ilçe başkanları katıldı.

        Toplantıda sendikal faaliyetler hakkında bilgilendirme yapıldı, üyelerin talepleri dinlendi.

        Toplantının ardından sendika üyeleri Tatvan sahilini gezdi, fotoğraf çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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