Şehit Gazi Sen-Eğitim temsilcileri Tatvan'da toplandı

Tatvan öğretmenevinde yapılan toplantıya, sendikanın genel başkanı Tayyip Dalgın, genel başkan yardımcıları, il ve ilçe başkanları katıldı.

Gazi, Gazi ve Şehit Yakınları ile Vatansever Kamu Görevlileri Eğitim Sendikası "Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısı" Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlendi.

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