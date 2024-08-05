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        Bitlis Belediyesi Filistin yararına kermes düzenleyecek

        Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kapsamında Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki Mevlana Parkı'nda Filistin yararına kermes düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 13:25 Güncelleme: 05.08.2024 - 13:25
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        Bitlis Belediyesi Filistin yararına kermes düzenleyecek
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        Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kapsamında Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki Mevlana Parkı'nda Filistin yararına kermes düzenlenecek.

        Bitlis Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, elde edilecek gelirin Filistinliler yardım amacıyla kullanılacağı kermeste ev kadınlarının yaptığı ürünler satışa sunulacak.

        Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yerli ürünlerle halkı bilinçlendirmek ve hayırda yarışmaya teşvik etmek amacıyla kermesi düzenlediklerini söyledi.

        Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü 3 gün sürecek etkinliklerle kutlayacaklarını belirten Tanğlay, şöyle konuştu:

        "Bu kapsamda düzenleyeceğimiz kermesten elde edeceğimiz geliri Filistinli kardeşlerimize destek olarak göndereceğiz. Birlikte olduğumuzda ve hayır işlerinde yarıştığımızda, diğer Müslüman kardeşlerimizin acılarını hafifletebiliriz. Bu etkinlik, halkımızı bir araya getirme ve yardımlaşma ruhunu pekiştirme amacını taşıyor."

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