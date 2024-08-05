Bitlis Belediyesi Filistin yararına kermes düzenleyecek

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kapsamında Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki Mevlana Parkı'nda Filistin yararına kermes düzenlenecek.

Bitlis Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, elde edilecek gelirin Filistinliler yardım amacıyla kullanılacağı kermeste ev kadınlarının yaptığı ürünler satışa sunulacak.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yerli ürünlerle halkı bilinçlendirmek ve hayırda yarışmaya teşvik etmek amacıyla kermesi düzenlediklerini söyledi.

Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü 3 gün sürecek etkinliklerle kutlayacaklarını belirten Tanğlay, şöyle konuştu: