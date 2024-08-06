Bitlis'te çarpışan iki araçta hasar oluştu

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Orman İşletme Müdürlüğüne ait 13 AC 607 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen 06 FS 7544 plakalı otomobil, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlk ve Ortaokulu yakınında çarpıştı.

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