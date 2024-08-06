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        Bitlis'te çarpışan iki araçta hasar oluştu

        Bitlis'te çarpışan iki araçta hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 08:48 Güncelleme: 06.08.2024 - 08:48
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        Bitlis'te çarpışan iki araçta hasar oluştu
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        Bitlis'te çarpışan iki araçta hasar meydana geldi.

        Orman İşletme Müdürlüğüne ait 13 AC 607 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen 06 FS 7544 plakalı otomobil, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlk ve Ortaokulu yakınında çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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