Bitlis'te yolcu otobüsünde 2 kilo 78 gram uyuşturucu ele geçirildi
Bitlis'in Tatvan ilçesinde yolcu otobüsünde yapılan aramada 2 kilo 78 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde yolcu otobüsünde yapılan aramada 2 kilo 78 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Narkotik madde arama köpeği "Gill" ile yapılan aramada, bir valizde 2 kilo 78 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan yabancı uyruklu D.N.A, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
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