Bitlis'in kurtuluşunun 108. yıl dönümü etkinlikleri başladı

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kentte 3 gün sürecek etkinlikler, çarşı merkezinden Mevlana Parkı'na kortej yürüyüşüyle başladı.

Yürüyüşün ardından el sanatları ve yöresel yemek stantları gezildi.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, gazetecilere, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını söyledi.

2019'dan bu yana "Büyük Bitlis Buluşmaları"nı geleneksel hale getirdiklerini belirten Tanğlay, "Sünnet şöleni, yemek yarışması ve konser gibi etkinliklerle Bitlis'i 3 günlük festival havasına sokuyoruz. Bu yılın en önemli teması Filistin. Buradaki kermeslerimizi Filistin yararına kurduk. Elde edilen gelirleri Filistinli kardeşlerimize ulaştıracağız." dedi.

Kutlamaların renkli etkinliklere sahne olacağını belirten Tanğlay, şunları kaydetti:

"Her yıl yüzlerce çocuğumuzu sünnet ediyoruz. Bu yıl da sünnet şölenimiz olacak. Çocuklarımızın eğlenmesi için şişme oyun grupları ve palyaço gösterileri olacak. Kültürümüzün geniş bir yelpazesi olan yöresel yemek yarışması olacak. Büyük katılım olduğu için biz de mutlu oluyoruz. Tanınmış sanatçılarımızın konserleri olacak. Belediyemiz ve çeşitli illerden gelenler stantlar açtı. Bunu geleneksel hale getirdik. Bitlis'in tanıtımı konusunda bir şeyler yapmak istiyoruz."