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        Bitlis'te sivil polisten yolcu otobüslerinde trafik denetimi

        Bitlis'te görevli sivil trafik polisleri, yolcu otobüslerinde seyahat ederek sürücülerin trafik ihlallerini denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 11:07 Güncelleme: 07.08.2024 - 11:07
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        Bitlis'te sivil polisten yolcu otobüslerinde trafik denetimi
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        Bitlis'te görevli sivil trafik polisleri, yolcu otobüslerinde seyahat ederek sürücülerin trafik ihlallerini denetledi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, Bitlis'ten Van, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Şanlıurfa, Mardin, Malatya, Sivas, Gaziantep ve Kahramanmaraş'a giden yolcu otobüslerinde denetim gerçekleştirildi.

        Belli bir mesafeye kadar yolcularla seyahat ederek sürücülerin trafik ihlallerini denetleyen 39 sivil trafik polisi, kurallara uymadıkları tespit edilen 16 sürücüye ceza uyguladı.

        Trafik polisleri, yolcuları da emniyet kemerinin önemi konusunda bilgilendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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