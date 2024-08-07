Bitlis'te sivil polisten yolcu otobüslerinde trafik denetimi

Bitlis'te görevli sivil trafik polisleri, yolcu otobüslerinde seyahat ederek sürücülerin trafik ihlallerini denetledi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, Bitlis'ten Van, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Şanlıurfa, Mardin, Malatya, Sivas, Gaziantep ve Kahramanmaraş'a giden yolcu otobüslerinde denetim gerçekleştirildi.

Belli bir mesafeye kadar yolcularla seyahat ederek sürücülerin trafik ihlallerini denetleyen 39 sivil trafik polisi, kurallara uymadıkları tespit edilen 16 sürücüye ceza uyguladı.