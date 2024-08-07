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        Bitlis'te yöresel yemek yarışması düzenlendi

        Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yöresel yemek yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 20:19 Güncelleme: 07.08.2024 - 20:19
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        Bitlis'te yöresel yemek yarışması düzenlendi
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        Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yöresel yemek yarışması düzenlendi.

        Mevlana Parkı'nda düzenlenen yarışmaya 52 yarışmacı katıldı.

        Programda konuşan Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kenti ülkeye tanıtmak istediklerini belirtti.

        Etkinliğin güzel geçtiğini belirten Tanğlay, yarışmaya katılanlara teşekkür etti.

        Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini Vali Erol Karaömeroğlu ve AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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