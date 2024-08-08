İkinci seferini yapan "Turistik Tatvan Treni" Bitlis'e ulaştı

Ankara'dan ikinci seferini yapmak üzere 6 Ağustos'ta yola çıkan Turistik Tatvan Treni, Bitlis'in Tatvan ilçesine ulaştı.

Tatvan Tren Garı'na gelen Turistik Tatvan Treni'ni, Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Fuat Eker, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi ve bazı kurum amirlerince karşıladı.

Davul zurna ve Bitlis'in yöresel türküleriyle karşılanan trendeki öğrenci, gazeteci ve köşe yazarlarına gül dağıtıldı.

Halayların çekildiği programda konuşan Vali Karaömeroğlu, Bitlis'in tarihi, sosyolojisi ve sahip olduğu değerlerle hak ettiği yere geleceğini söyledi.

Kentin zengin bir tarihi potansiyeli olduğunu belirten Karaömeroğlu, "Bitlis'in yüreği güzel hayırsever iş adamları var. Mesleğimiz gereği her bölgede çalıştık. İline bu kadar düşkün iş adamlarını burada gördüm. Allah onları var etsin, ayaklarına taş değdirmesin, yollarını açık etsin." dedi.

Belediye Başkanı Tanğlay ise birçok medeniyete ev sahipliği yapan ilin yeteri kadar tanıtılmadığını ifade etti.