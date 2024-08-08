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        İkinci seferini yapan "Turistik Tatvan Treni" Bitlis'e ulaştı

        Ankara'dan ikinci seferini yapmak üzere 6 Ağustos'ta yola çıkan Turistik Tatvan Treni, Bitlis'in Tatvan ilçesine ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 00:58 Güncelleme: 08.08.2024 - 00:58
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        İkinci seferini yapan "Turistik Tatvan Treni" Bitlis'e ulaştı
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        Ankara'dan ikinci seferini yapmak üzere 6 Ağustos'ta yola çıkan Turistik Tatvan Treni, Bitlis'in Tatvan ilçesine ulaştı.

        Tatvan Tren Garı'na gelen Turistik Tatvan Treni'ni, Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Fuat Eker, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi ve bazı kurum amirlerince karşıladı.

        Davul zurna ve Bitlis'in yöresel türküleriyle karşılanan trendeki öğrenci, gazeteci ve köşe yazarlarına gül dağıtıldı.

        Halayların çekildiği programda konuşan Vali Karaömeroğlu, Bitlis'in tarihi, sosyolojisi ve sahip olduğu değerlerle hak ettiği yere geleceğini söyledi.

        Kentin zengin bir tarihi potansiyeli olduğunu belirten Karaömeroğlu, "Bitlis'in yüreği güzel hayırsever iş adamları var. Mesleğimiz gereği her bölgede çalıştık. İline bu kadar düşkün iş adamlarını burada gördüm. Allah onları var etsin, ayaklarına taş değdirmesin, yollarını açık etsin." dedi.

        Belediye Başkanı Tanğlay ise birçok medeniyete ev sahipliği yapan ilin yeteri kadar tanıtılmadığını ifade etti.

        İlin tarihi değerlerinden söz eden Tanğlay, şunları kaydetti:

        "Bitlis'imiz güzel şahsiyetler yetiştirmiş. İlimizi geçmişten bugüne kadar iyi tanıtamamışız. Allah'ın izniyle bu tarz organizasyonlarla Bitlisi Türkiye'ye, dünyaya daha iyi tanıtacağız. Doğunun incisi Tatvan'da Van Gölü, Ahlat'ta Selçuklu Meydan Mezarlığı mevcut. İlçelerimiz birbirinden güzel ve doğası mükemmel. Buradan memnun kalırsınız. Buranın havası ve kışı sert, insanı merttir."

        İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar da "Üniversitelerimiz öğrencilerinin aşkla ve şevkle ülkenin her tarafını görmesi, istifade etmesi, konaklaması, oradaki bitki örtüsünden, kültürel atmosferden farkındalık alıp, bu farkındalığı ülkenin öbür taraflarına yaymasını çok değerli buluyorum." diye konuştu.

        Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Adabağ da misafirleri ağırlamaktan onur duyduğunu dile getirerek, "Bitlis, Anadolu'nun kapısının Türklere açıldığı ilk noktadır. Bitlis, yetiştirdiği insan profiliyle ve tarihi eserleriyle çok önemli bir yer." ifadelerini kullandı.

        Turistik trenle Ankara'dan gelen Eda Selçuk da "Seyahat boyunca çok güzel manzaralar gördük. Çok keyifliydi. Van Gölü'nü akşam seyrettik. Gündüz de göreceğimiz için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

        İstanbul Üniversitesinden arkadaşlarıyla katıldığı uzun seyahatin güzel geçtiğini anlatan Sudenaz Köylü ise Tatvan'da çok güzel karşılandıklarını ve merakla gezinin devamını beklediğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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