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        Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor

        Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sanatçı Ender Balkır, konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 01:02 Güncelleme: 08.08.2024 - 01:02
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        Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor
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        Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sanatçı Ender Balkır, konser verdi.

        Mevlana Parkı'nda düzenlenen konserde Balkır, şarkılarını seslendirdi.

        Şarkılara eşlik eden vatandaşlar, doyasıya eğlendi.

        Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, konserin sonunda Balkır'a plaket verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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