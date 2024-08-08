Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor
Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sanatçı Ender Balkır, konser verdi.
Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sanatçı Ender Balkır, konser verdi.
Mevlana Parkı'nda düzenlenen konserde Balkır, şarkılarını seslendirdi.
Şarkılara eşlik eden vatandaşlar, doyasıya eğlendi.
Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, konserin sonunda Balkır'a plaket verdi.
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