Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü kutlandı

        Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 13:33 Güncelleme: 08.08.2024 - 13:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü törenle kutlandı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Vali Erol Karaömeroğlu ve Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Karaömeroğlu, kentin 8 Ağustos 1916'da düşman işgalinden kurtarıldığını söyledi.

        Bu topraklar üzerinde emeli olan dahili ve harici düşmanlara gereken dersin verildiğini belirten Karaömeroğlu, bugünün Bitlisliler için gurur, onur ve bayram günü olduğunu ifade etti.

        Şanlı tarihteki kahramanlık destanlarından birinin de 108 yıl önce Bitlis'te yazıldığını aktaran Karaömeroğlu, şunları kaydetti:

        "Bu vatan için 108 yıl önce nasıl can verildiyse bugün de aynı kararlılık ve inançta olduğumuzu göstermek için toplandık. Kadim coğrafyada yaşayan necip milletimiz, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptı, bu coğrafyayı kaybetmemek için ağır bedeller ödedi. 108 yıldır huzur ve güven içinde yaşamamızı atalarımıza ve isimsiz kahramanlarımıza borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Bu güzel topraklarda huzur içinde yaşıyoruz. 108 yıl önce tarihin dilinden düşmeyecek bir destan yazan Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ülkemizin dört bir yanında hainlerle mücadele eden kahraman evlatlarımıza Allah'tan güç ve kuvvet diliyorum."

        Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu tören, halk oyunları gösterisi ile sona erdi.

        Törene, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, kurum amirleri, öğrenciler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada LPG ayrıntısı!
        İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada LPG ayrıntısı!
        Togg T10F'in test süreci başladı
        Togg T10F'in test süreci başladı
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Beşiktaş'tan Karsdorp bombası!
        Beşiktaş'tan Karsdorp bombası!
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        4 bin 8 kişi kurtarıldı! Uzmanından uyarı!
        4 bin 8 kişi kurtarıldı! Uzmanından uyarı!
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        Sayı 11'e yükseldi... Tekirdağ'ın tescilli ürünleri!
        Sayı 11'e yükseldi... Tekirdağ'ın tescilli ürünleri!
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Baygınlık geçirdi! Kafasının üzerinden otomobil geçti
        Baygınlık geçirdi! Kafasının üzerinden otomobil geçti
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Nargeolet ailesinden OceanGate' dev tazminat davası
        Nargeolet ailesinden OceanGate' dev tazminat davası
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Size final yakışır!
        Size final yakışır!
        Instagram’dan sonra Roblox
        Instagram’dan sonra Roblox

        Benzer Haberler

        Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yılı kutlandı
        Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yılı kutlandı
        'Turistik Tatvan Treni', Bitlis'e ikinci seferini yaptı; misafirler halayla...
        'Turistik Tatvan Treni', Bitlis'e ikinci seferini yaptı; misafirler halayla...
        Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü etkinliklerle kutl...
        Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü etkinliklerle kutl...
        İkinci seferini yapan "Turistik Tatvan Treni" Bitlis'e ulaştı
        İkinci seferini yapan "Turistik Tatvan Treni" Bitlis'e ulaştı
        Bitlis'te yöresel yemek yarışması düzenlendi
        Bitlis'te yöresel yemek yarışması düzenlendi
        Otobüse yolcu olarak binen polislerden sürücülere ceza
        Otobüse yolcu olarak binen polislerden sürücülere ceza