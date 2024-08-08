Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü kutlandı

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Vali Erol Karaömeroğlu ve Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Karaömeroğlu, kentin 8 Ağustos 1916'da düşman işgalinden kurtarıldığını söyledi.

Bu topraklar üzerinde emeli olan dahili ve harici düşmanlara gereken dersin verildiğini belirten Karaömeroğlu, bugünün Bitlisliler için gurur, onur ve bayram günü olduğunu ifade etti.

Şanlı tarihteki kahramanlık destanlarından birinin de 108 yıl önce Bitlis'te yazıldığını aktaran Karaömeroğlu, şunları kaydetti:

"Bu vatan için 108 yıl önce nasıl can verildiyse bugün de aynı kararlılık ve inançta olduğumuzu göstermek için toplandık. Kadim coğrafyada yaşayan necip milletimiz, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptı, bu coğrafyayı kaybetmemek için ağır bedeller ödedi. 108 yıldır huzur ve güven içinde yaşamamızı atalarımıza ve isimsiz kahramanlarımıza borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Bu güzel topraklarda huzur içinde yaşıyoruz. 108 yıl önce tarihin dilinden düşmeyecek bir destan yazan Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ülkemizin dört bir yanında hainlerle mücadele eden kahraman evlatlarımıza Allah'tan güç ve kuvvet diliyorum."