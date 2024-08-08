Muş'ta baraj gölüne giren 5 kişiden 3'ünün cansız bedenlerine ulaşıldı
Muş'ta Alparslan 1 Baraj Gölü'ne giren 5 kişiden 3'ünün cansız bedenleri bulundu, kaybolan 2 kişi için çalışmalar devam ediyor.
Muş'ta Alparslan 1 Baraj Gölü'ne giren 5 kişiden 3'ünün cansız bedenleri bulundu, kaybolan 2 kişi için çalışmalar devam ediyor.
Muş Valisi Avni Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 ile 18 yaşları arasındaki 5 gencin serinlemek için baraj gölüne girdiklerini söyledi.
Göle girenlerden 3'ünün cansız bedenlerinin AFAD ekiplerince sudan çıkarıldığını belirten Çakır, "Bu gençlerden 3'ü boğularak hayatını kaybetti. 2 kişinin de bulunması için çalışmalar devam ediyor. Diyarbakır ve Van'dan gelen su altı ekipleri olay yerine gidiyor." dedi.
Baraj ve göletlere girilmemesi konusunda Valiliğin internet sitesinde yasaklama kararının bulunduğunu belirten Çakır, yüzme bilmeyen gençlerin ve çocukların suya girmemeleri gerektiğini dile getirdi.
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