Muş'ta baraj gölüne giren 5 kişiden 3'ünün cansız bedenlerine ulaşıldı

Muş'ta Alparslan 1 Baraj Gölü'ne giren 5 kişiden 3'ünün cansız bedenleri bulundu, kaybolan 2 kişi için çalışmalar devam ediyor.

Muş Valisi Avni Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 ile 18 yaşları arasındaki 5 gencin serinlemek için baraj gölüne girdiklerini söyledi.

Göle girenlerden 3'ünün cansız bedenlerinin AFAD ekiplerince sudan çıkarıldığını belirten Çakır, "Bu gençlerden 3'ü boğularak hayatını kaybetti. 2 kişinin de bulunması için çalışmalar devam ediyor. Diyarbakır ve Van'dan gelen su altı ekipleri olay yerine gidiyor." dedi.