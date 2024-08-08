Ahlat'ta Van Gölü sahilindeki çöpler temizlendi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Van Gölü sahilinde çöp toplama etkinliği düzenlendi.

Kaymakamlık, belediye ve bazı sivil toplum kuruluşlarının organizasyonunda bir araya gelen vatandaşlar, Van Gölü sahillinde çöp topladı.

Etkinliğe katılan İstanbul Ahlat Kültür Turizm Tanıtma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Adnan Ayber, etkinliği geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıldönümü etkinlikleri kapsamında bir araya geldiklerini belirten Ayber, "Bu etkinliği her yıl geleneksel olarak yapıyoruz. Van Gölü sahillerinin temiz kalması için gençlerle temizliğe çıktık. Van Gölü'nün etrafını pırıl pırıl yapacağız." dedi.