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        Bitlis'te 150 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiaları asılsız çıktı

        Bitlis Valiliği, Ahlat ilçesinde 150 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğüne yönelik sosyal medyada yer alan paylaşımların asılsız olduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 01:46 Güncelleme: 11.08.2024 - 01:46
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        Bitlis'te 150 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiaları asılsız çıktı
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        Bitlis Valiliği, Ahlat ilçesinde 150 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğüne yönelik sosyal medyada yer alan paylaşımların asılsız olduğunu duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medyada "Ahlat'ta 150 köpek zehirlenerek öldürüldü" paylaşımları üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekibinin Ahlat-Malazgirt kara yolundaki barınakta inceleme gerçekleştirdiği belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İncelemede adı geçen 'Çöpçü Ömer' isimli kişinin olay yerinde ikamet etmediği, alandaki hayvanların yaşadığı, herhangi bir sağlık sorunlarının olmadığı, alana yakın yerleşim yerlerinde yaşayanlarla yapılan görüşmelerde herhangi bir zehirlenme olayının olmadığı bilgisi edinildi. Ahlat Belediyesinin yaptığı incelemelerde de ilgili görüntülerin gerçeği yansıtmadığı kamuoyuyla paylaşıldı. Çevrede yapılan incelemelerde hiçbir şekilde ölü veya çürümüş köpek bedenine rastlanılmadı. Sosyal medyada paylaşılan haberlerin tamamen asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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