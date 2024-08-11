Ahlat'ta "4. Şöhretler Futbol Turnuvası" düzenlendi

Turnuvaya katılan 53 yaşındaki Cevdet Çağlar ise "Turnuva sayesinde çocukluk arkadaşlarımızla bir araya geldik. Güzel zaman geçirdik." dedi.

Örken, "İlimizde spora emek vermiş 40 yaş ve üzeri sporseverleri bir araya getirdik. Renkli görüntülere sahne olan turnuvamızı her yıl büyüterek yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Ahlat Gençlerbirliği Spor Kulübünce organize edilen turnuvada 40 yaş ve üstü sporculardan oluşan 4 takım mücadele etti.

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