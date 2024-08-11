Bitlis'te köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü yönündeki asılsız paylaşımlara tepki

Bitlis'in Ahlat ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve hayvanseverler, sosyal medyada 150 köpeğin öldürüldüğü yönündeki asılsız paylaşımlara tepki gösterdi.

Ahlat-Malazgirt kara yolunda köpeklerin bulunduğu alana gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve hayvanseverler, köpekler için mama ve su bıraktı.

Ahlat Kültür Turizm Tanıtma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Adnan Ayber, burada yaptığı açıklamada, ilçede barınak konusunda bir eksikliğin olmadığını söyledi.

Hayvanlara yeteri kadar yiyecek ve su bırakıldığını belirten Ayber, "Görmeden, incelemeden, detayları araştırmadan açıklamalar yapılıyor. Yalan haber yapanları kınıyoruz. Doğru olmadığını gözlerimizde gördük. Burada köpeklerde herhangi bir sorun yok." dedi.