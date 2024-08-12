Ahlat'ta "4. Şöhretler Futbol Turnuvası" sona erdi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen "4. Şöhretler Futbol Turnuvası" sona erdi.

Ahlat Gençlerbirliği Spor Kulübünce organize edilen turnuvada 40 yaş ve üstü sporculardan oluşan 4 takım mücadele etti.

Şehir Stadyumu'nda düzenlenen turnuvada konuşan Kaymakam Batuhan Bingöl, vatandaşları sporla buluşturacak etkinliklerin önemli olduğunu söyledi.

Bingöl, "Sporun kazananı, kaybedeni yok. Sporla uğraşan herkes kazanıyor. Duruma böyle bakıyoruz. Katılan herkes gözümüzde birincidir." dedi.

Belediye Başkanı Yavuz Gülmez de “Turnuva kapsamında konser ve çok güzel bir programla bu işi taçlandırıyorlar. İnşallah bundan sonraki yıllarda bu tür etkinlikler artarak devam edecek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından turnuvaya katılanlara plaketleri verildi.