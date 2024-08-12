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        Bitlis'te trafik kazasında uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu jandarma uzman çavuş ve eşi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 10:08 Güncelleme: 12.08.2024 - 10:08
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        Bitlis'te trafik kazasında uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
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        Bitlis'in Güroymak ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu jandarma uzman çavuş ve eşi hayatını kaybetti.

        AFAD'tan yapılan bilgilendirmeye göre, Güroymak ilçesine bağlı Günkırı beldesinde, Jandarma Uzman Çavuş Seyit Ali Tunç (33) idaresindeki 65 ACJ 533 otomobil, bilinmeyen nedenle yol kenarındaki bariyere çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü Tunç ile hemşire eşi Kamile İrem Tunç (31) hayatını kaybetti. AFAD ekiplerince araçtan çıkarılan cenazeler, sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Kaza nedeniyle kapanan yol, otomobilin kaldırılmasının ardından açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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