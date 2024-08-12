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        Nemrut Kalderası'nı ziyaret edenler, bozayıları görüntülüyor

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası'na gelen ziyaretçiler, karşılarına çıkan bozayıları görüntülüyor, yanlarındaki yiyeceklerle besliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 10:56 Güncelleme: 12.08.2024 - 10:56
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        Nemrut Kalderası'nı ziyaret edenler, bozayıları görüntülüyor
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası'na gelen ziyaretçiler, karşılarına çıkan bozayıları görüntülüyor, yanlarındaki yiyeceklerle besliyor.

        Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası, sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, lav kalıntıları, endemik bitki örtüsü ve bozayılarıyla dikkati çekiyor.

        Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölünü barındıran Nemrut Kalderası'nı gezmeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, göl çevresinde yaşamlarını sürdüren bozayılarla karşılaşıyor.

        Ziyaretçilerin fotoğraflarını çektiği ayıları elle beslemeleri, ilginç görüntü oluşturuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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