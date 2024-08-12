Bitlis Eren Üniversitesi'nde "Bölgesel Networking Programı" düzenlendi

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD Ticaret Ofisi Başkanı Faruk Güzeldere başkanlığında kampüste düzenlenen programda yeni iş fırsatları değerlendirildi.

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