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        Bitlis Eren Üniversitesi'nde "Bölgesel Networking Programı" düzenlendi

        Bitlis Eren Üniversitesi'nde "Bölgesel Networking Programı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 13:10 Güncelleme: 12.08.2024 - 13:10
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        Bitlis Eren Üniversitesi'nde "Bölgesel Networking Programı" düzenlendi
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        Bitlis Eren Üniversitesi'nde "Bölgesel Networking Programı" gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD Ticaret Ofisi Başkanı Faruk Güzeldere başkanlığında kampüste düzenlenen programda yeni iş fırsatları değerlendirildi.

        Programa, Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, MÜSİAD Şube Başkanı Mehmet Ilık, DAKA Koordinatörü Nurettin Polat, IPARD Koordinatörü Bünyamin Süne, kurum müdürleri ve akademisyenler katıldı.

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