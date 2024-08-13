Bitlis'te tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Bitlis'te otomobilin tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Bitlis'te otomobilin tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Bitlis-Baykan kara yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 06 CGS 245 plakalı otomobil, tıra çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan yaralı 4 kişi, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yol bir süre trafiğe kapatıldı.
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