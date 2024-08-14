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        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Bitlis'i ziyaret etti

        Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 16:35 Güncelleme: 14.08.2024 - 16:35
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        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Bitlis'i ziyaret etti
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        Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Ahlat'a gelen Bayraktaroğlu'nu, Vali Erol Karaömeroğlu, Kaymakam Batuhan Bingöl ve komutanlar karşıladı.

        Ahlat 1071 Millet Bahçesi'ni inceleyen Bayraktaroğlu, yakında açılışı yapılacak olan 6. Komando Tabur Komutanlığını denetledi.

        Bayraktaroğlu, daha sonra Kaymakam Bingöl'ü makamında ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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