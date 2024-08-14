Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Bitlis'i ziyaret etti

Bayraktaroğlu, daha sonra Kaymakam Bingöl'ü makamında ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Ahlat'a gelen Bayraktaroğlu'nu, Vali Erol Karaömeroğlu, Kaymakam Batuhan Bingöl ve komutanlar karşıladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.