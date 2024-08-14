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        Bitlis'te traktör römorkuna çarpan hafif ticari araçta 2 kişi yaralandı

        Bitlis'te hafif ticari aracın traktör römorkuna çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 21:54 Güncelleme: 14.08.2024 - 21:54
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        Bitlis'te traktör römorkuna çarpan hafif ticari araçta 2 kişi yaralandı
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        Bitlis'te hafif ticari aracın traktör römorkuna çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        AFAD'tan yapılan açıklamaya göre, 8 Ağustos Tüneli'nde N.A. idaresindeki 06 EA 5857 plakalı hafif ticari araç, İ.Z'nin kullandığı 21 AFN 339 plakalı traktörün römorkuna çarptı.

        İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2 kişi, Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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