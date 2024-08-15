Bitlis Valisi Karaömeroğlu, kadın kooperatifini ziyaret etti

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Ahlat ilçesinde Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret etti.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde bulunan kadın kooperatifini ziyaret eden Vali Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu, kadınlar tarafından üretilen ürünleri inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Karaömeroğlu ve eşi, kadınlarla yöresel erişte kesti.

Karaömeroğlu, gazetecilere, kooperatifleri destekledikleri söyledi.

Karaömeroğlu, "İlimizde kadın kooperatiflerimiz yeni canlanmaya başladı. Özellikle turizm açısından umut vaat eden, zengin bir geçmişe ve potansiyele sahip ilimizde kadın kooperatifleri hem hediyelik eşya hem gastronomi alanında katkı sunacağına inanıyoruz. Bu yönde teşvik ve desteklerimizi sürdürüyoruz." dedi.