Bitlis'te yaylada köpeğin ısırdığı çocuk yaralandı

Yarası pansuman edilen, kuduz ve diğer aşıları yapılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zor arazi koşullarına rağmen yaylaya ulaşan ekip, ilk müdahalesini yaptığı çocuğu Hizan Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Yaralanan Bingöl için bölgeye 112 Acil Sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi sevk edildi.

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