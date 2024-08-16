Bitlis'te yaylada köpeğin ısırdığı çocuk yaralandı
Bitlis'in Hizan ilçesinde yaylada köpeğin ısırdığı 14 yaşındaki Muhammet Bingöl, yaralandı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde yaylada köpeğin ısırdığı 14 yaşındaki Muhammet Bingöl, yaralandı.
Gökay köyüne bağlı Seksenpınar mezrası yaylasında ailesiyle yaşayan Bingöl, dışarıda oynadığı sırada köpeğin saldırısına uğradı.
Yaralanan Bingöl için bölgeye 112 Acil Sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi sevk edildi.
Zor arazi koşullarına rağmen yaylaya ulaşan ekip, ilk müdahalesini yaptığı çocuğu Hizan Devlet Hastanesine ulaştırdı.
Yarası pansuman edilen, kuduz ve diğer aşıları yapılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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