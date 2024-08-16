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        Bitlis'te yaylada köpeğin ısırdığı çocuk yaralandı

        Bitlis'in Hizan ilçesinde yaylada köpeğin ısırdığı 14 yaşındaki Muhammet Bingöl, yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 20:53 Güncelleme: 16.08.2024 - 20:53
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        Bitlis'te yaylada köpeğin ısırdığı çocuk yaralandı
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        Bitlis'in Hizan ilçesinde yaylada köpeğin ısırdığı 14 yaşındaki Muhammet Bingöl, yaralandı.

        Gökay köyüne bağlı Seksenpınar mezrası yaylasında ailesiyle yaşayan Bingöl, dışarıda oynadığı sırada köpeğin saldırısına uğradı.

        Yaralanan Bingöl için bölgeye 112 Acil Sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi sevk edildi.

        Zor arazi koşullarına rağmen yaylaya ulaşan ekip, ilk müdahalesini yaptığı çocuğu Hizan Devlet Hastanesine ulaştırdı.

        Yarası pansuman edilen, kuduz ve diğer aşıları yapılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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