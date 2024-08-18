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        Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, daha önce kaymakamlık yaptığı Ahlat'ı ziyaret etti

        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, daha önce kaymakamlık yaptığı Bitlis'in Ahlat ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 10:59 Güncelleme: 18.08.2024 - 10:59
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        Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, daha önce kaymakamlık yaptığı Ahlat'ı ziyaret etti
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        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, daha önce kaymakamlık yaptığı Bitlis'in Ahlat ilçesini ziyaret etti.

        Tekbıyıkoğlu ile beraberindeki Tunceli İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu, Ahlat ilçesine geldi.

        Kaymakam Batuhan Bingöl tarafından karşılanan Tekbıyıkoğlu, esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.

        Kaymakam Bingöl, Tekbıyıkoğlu ve Köroğlu'na hediye taktim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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