Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, daha önce kaymakamlık yaptığı Ahlat'ı ziyaret etti
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, daha önce kaymakamlık yaptığı Bitlis'in Ahlat ilçesini ziyaret etti.
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, daha önce kaymakamlık yaptığı Bitlis'in Ahlat ilçesini ziyaret etti.
Tekbıyıkoğlu ile beraberindeki Tunceli İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu, Ahlat ilçesine geldi.
Kaymakam Batuhan Bingöl tarafından karşılanan Tekbıyıkoğlu, esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.
Kaymakam Bingöl, Tekbıyıkoğlu ve Köroğlu'na hediye taktim etti.
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