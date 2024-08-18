Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, daha önce kaymakamlık yaptığı Ahlat'ı ziyaret etti Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, daha önce kaymakamlık yaptığı Bitlis'in Ahlat ilçesini ziyaret etti.

Anadolu Ajansı Giriş: 18.08.2024 - 10:59 Güncelleme: 18.08.2024 - 10:59 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL