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        Bitlis'te sağanak etkili oldu

        Bitlis'te sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 14:36 Güncelleme: 18.08.2024 - 14:36
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        Bitlis'te sağanak etkili oldu
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        Bitlis'te sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

        Kentte başlayan sağanak, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Sürücüler, yağış ve oluşan su birikintilerinden dolayı ilerlemekte güçlük çekti.

        Vatandaşlar, cadde ve sokaklarda su taşkınları nedeniyle zor anlar yaşadı.

        Belediye ekipleri, yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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