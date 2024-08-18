Bitlis'te sağanak etkili oldu
Bitlis'te sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
Bitlis'te sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
Kentte başlayan sağanak, aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Sürücüler, yağış ve oluşan su birikintilerinden dolayı ilerlemekte güçlük çekti.
Vatandaşlar, cadde ve sokaklarda su taşkınları nedeniyle zor anlar yaşadı.
Belediye ekipleri, yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
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