Ahlat'ta Yeniden Refah Partisi'nin yeni hizmet binası açıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Yeniden Refah Partisi'nin yeni ilçe başkanlığı binası törenle hizmete açıldı.

Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, açılış töreninde yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin topraklarında işlediği suçun büyüyerek devam ettiğini söyledi.

Gazze'de soykırımın yapıldığını hatırlatan Kılıç, "Netanyahu adlı katil, arkasına İngiltere'yi, Amerika'yı, dünyanın tüm katliamcılarını, sömürgecilerini, işgalcilerini, soykırımcılarını alarak ahlaksızca ve acımasızca bir ölüm sürecini yönetiyor. İsrail bir terör devleti. Netanyahu yüzyılın Hitler'idir." dedi.

Açılışını yaptıkları yeni hizmet binasının hayırlı olmasını dileyen Kılıç, şunları kaydetti:

"Yeniden Refah Partisi, millete ve Türkiye'mize hizmet yoludur. Partimiz güvenin, huzurun, ekonomiyi düzlüğe çıkarmanın, vatandaşlarımızın selametini garantiye almanın adıdır. Ahlatlı gençlerimiz milli görüş ve parti bayrağımızı burada yeniden dalgalandıracak. Bu bölge et ve kemik gibi olduğumuzun göstergesi. Sultan Alparslan Malazgirt Ovası'ndan Anadolu'ya girerken Selçuklunun bir kolu da Ahlat üzerinden Anadolu'nun fethine devam ediyordu. Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığı sizin elinizdeki adeta tapu senedidir. Ecdat yadigarı topraklar Sultan Muhammed Alparslan'ın kılıcının ucunda, Türk'ün, Kürt'ün ve Arap'ın kaderinin birleştiği topraklardır. Allah bizi ayırmasın."