Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Bitlis'te konuştu:

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Bu cinayetlerin ve savaş suçlarının sorumlusu İsrail ve İsrail'e destek veren başta ABD ve İngiltere olmak üzere siyonist rejimi destekleyen ülkelerdir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 17:28 Güncelleme: 19.08.2024 - 18:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Bitlis'te konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Bu cinayetlerin ve savaş suçlarının sorumlusu İsrail ve İsrail'e destek veren başta ABD ve İngiltere olmak üzere siyonist rejimi destekleyen ülkelerdir." dedi.

        Partisinin Bitlis İl Başkanlığı binasını ziyaret eden Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte ilk sıraya yerleşecek şekilde üye kayıt ve saha çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Kılıç, şöyle konuştu:

        "Bu cinayetlerin ve savaş suçlarının sorumlusu İsrail ve İsrail'e destek veren başta ABD ve İngiltere olmak üzere siyonist rejimi besleyen ülkelerdir. ABD'nin İsrail'e 20 milyar dolarlık daha silahlanma paketi açmasını kınıyoruz, telin ediyoruz. İsrail'in Gazze'de masum kadın ve çocuklara yönelik vahşi cinayetleri her türlü ahlaksız boyutuyla devam ederken, ABD Kongresi'nin İsrail'e 20 milyar dolar daha kan dökmesi için para vermesi en basit tabiri ile soykırıma, yüzyılın en büyük katliamına ABD'nin de gırtlağına kadar ortak olmasıdır. İslam ülkelerini bir kez daha duyarlı olmaya davet ediyoruz."

        Kılıç, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Toplantıya, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Aslan Süphanoğlu ve Aydınlar Belde Belediye Başkanı İbrahim Ergün katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail 16 bin 480 Filistinli çocuğu öldürdü
        İsrail 16 bin 480 Filistinli çocuğu öldürdü
        Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'yi bekliyor
        Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'yi bekliyor
        Dilan Polat cezaevinden çıktı
        Dilan Polat cezaevinden çıktı
        M çiçeğine dair 10 soru 10 cevap
        M çiçeğine dair 10 soru 10 cevap
        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
        D-100'de zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
        D-100'de zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
        Fenerbahçe'den Fatih Özkan için 5 soru!
        Fenerbahçe'den Fatih Özkan için 5 soru!
        19 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        19 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Faiz indiriminin ayak sesleri
        Faiz indiriminin ayak sesleri
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        İlkay Gündoğan kabul etti!
        İlkay Gündoğan kabul etti!
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Utanç görüntüleri!
        Utanç görüntüleri!
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Sedan modellerin fişini çekiyor
        Sedan modellerin fişini çekiyor
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?

        Benzer Haberler

        Bitlis'te çiftçiler tarlalarını ZİHA yardımıyla ilaçlıyor
        Bitlis'te çiftçiler tarlalarını ZİHA yardımıyla ilaçlıyor
        YRP'li Kılıç: Belediye başkanlarını ayrıştırmak, aslında onları seçenleri a...
        YRP'li Kılıç: Belediye başkanlarını ayrıştırmak, aslında onları seçenleri a...
        Ahlat'ta Yeniden Refah Partisi'nin yeni hizmet binası açıldı
        Ahlat'ta Yeniden Refah Partisi'nin yeni hizmet binası açıldı
        Bitlis'te sağanak etkili oldu
        Bitlis'te sağanak etkili oldu
        Bitlis'teki Urartu kalesinde yeni buluntular ortaya çıkarıldı
        Bitlis'teki Urartu kalesinde yeni buluntular ortaya çıkarıldı
        Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, daha önce kaymakamlık yaptığı Ahlat'ı ziyaret...
        Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, daha önce kaymakamlık yaptığı Ahlat'ı ziyaret...