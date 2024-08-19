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        Bitlis'te çiftçiler tarlalarını ZİHA yardımıyla ilaçlıyor

        Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyündeki çiftçiler, su, zaman ve işçi maliyetlerinden tasarruf etmek için arazilerinde Zirai İnsansız Hava Aracı (ZİHA) yardımıyla ilaçlama yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 17:44 Güncelleme: 19.08.2024 - 18:19
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        Bitlis'te çiftçiler tarlalarını ZİHA yardımıyla ilaçlıyor
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        Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyündeki çiftçiler, su, zaman ve işçi maliyetlerinden tasarruf etmek için arazilerinde Zirai İnsansız Hava Aracı (ZİHA) yardımıyla ilaçlama yapıyor.

        Köyde hububat ekili arazilerde ilaçlama yapan ZİHA operatörü Kadir Yılmaz, kullandıkları araç sayesinde geleneksel yöntemlerden 40 kat daha hızlı çalıştıklarını söyledi.

        Bu yöntemle ürün kaybının da önüne geçildiğini belirten Yılmaz, ZİHA ile ilaçlamanın son yılların en önemli teknolojik atılımlarından biri olduğunu ifade etti.

        Çiftçilerin bu sayede maliyetlerden kurtulduğunu anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Bu araçlar çiftçimizin en büyük yardımcılarından biri oluyor. Bir araçla günde 3-4 bin dekara kadar ilaçlama yapabiliyoruz. Çiftçimiz hem zamandan hem de maliyetten tasarruf ediyor. Alacağı ürünün kalitesinde de artış oluyor. Ayrıca, havadan uygulama olduğu için traktörlerde olduğu gibi tarlaya temas olmuyor ve bitki strese girmiyor."

        Tarım arazisini ZİHA ile ilaçlayan çiftçilerden Özcan Balakan ise yaklaşık 500 dekar alanda fasulye ekimi yaptığını bildirerek, "Önceki yıllarda traktörle ilaçlama yapıyorduk. O dönemlerde yüksek maliyetlerle karşılaşıyorduk ve tarladaki ürünlerimiz eziliyordu. ZİHA ile yaptığımız ilaçlama sayesinde hem tarlalarımız zarar görmüyor hem de işçi maliyeti ve su tasarrufu sağlanıyor. Aynı zamanda daha etkili bir ilaçlama işlemi gerçekleşiyor." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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