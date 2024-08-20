Milli kick boksçu 3 kız kardeş, yeni başarılar için ter dökecek

ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'te tanıştıkları muay thai ve kick boks branşlarında milli takım formasıyla önemli başarılar elde eden 3 kız kardeş, katılacakları yeni şampiyonalarda derece elde edebilmek için günde çift antrenman yapıyor.

Babalarının görevi dolayısıyla 2015'de Tatvan ilçesine taşınan Afyonkarahisarlı Korkmaz ailesinin kızlarından Gamze, Tuğçe ve Özlem, Muay Thai Milli Takımı Antrenörü Ömer Uğur sayesinde muay thai ile kick boksa başladı.

Hayatlarını değiştiren bu branşlarda antrenörlerinin desteğiyle katıldıkları şampiyonalarda başarılı olarak milli takıma kazandırılan 3 kız kardeş, uluslararası organizasyonlarda da önemli dereceler elde etti.

Ringlerde gösterdikleri performansla öne çıkan milli sporcular, kariyerlerine yeni başarılar eklemek için antrenörleri Uğur'un gözetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. Birbirilerini sürekli motive ederek birlikte antrenman yapmanın avantajını yaşayan kız kardeşlerden Özlem Korkmaz, 21 Ağustos'ta Macaristan'da yapılacak Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya için ringe çıkacak. Başarılı kardeşler, daha sonra Spor Toto Muay Thai Süper Ligi'nde madalya hedeflerine ulaşmak için mücadelelerini sürdürecek.

- Gamze: "Bayrağımızı gururla dalgalandırdık" Spora 13 yaşındayken başlayan 22 yaşındaki Gamze Korkmaz, AA muhabirine, kendisinden sonra ablasının ve ardından kız kardeşinin de kick boks ve muay thaiye yöneldiğini söyledi. Babasının görevi gereği Tatvan'a taşındıklarını anlatan Gamze, şöyle konuştu: "Ömer Hoca'mızla tanıştıktan sonra spora başladık. Daha sonra Tatvan'da kalmaya karar verdik. Bu sürede birçok yarışmaya katıldık. 2021'de Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü, 2022 ve 2023'te Avrupa şampiyonu oldum. 2023'te Muay Thai Dünya Kupası 'nda ikincilik elde ettim. Üç kız kardeş sporda onuncu yılımızı tamamladık. Bu süreye birçok madalya, kupa ve kemer sığdırdık. Ülkemizi ve bayrağımızı uluslararası maçlarda temsil etme hakkını kazandık. Bayrağımızı gururla dalgalandırdık."

Günde iki kez antrenman yaparak kendilerini sürekli geliştirmeye çalıştıklarını belirten Gamze Korkmaz, ablası ve kız kardeşiyle Süper Lig maçlarını madalyayla tamamlamayı hedeflediklerini aktardı. Elde ettikleri başarıyla insanların bu spora olan bakış açısını değiştirdiklerini dile getiren Gamze, "Sert bir spor olduğu için ailemiz de biraz karşıydı. Aldığımız başarılardan sonra bize inanmaya başladılar. Biz de onları hiçbir zaman mahcup etmedik." dedi. - Tuğçe: "Macaristan'dan birincilik madalyasıyla dönmeyi hedefliyorum"

Kardeşlerden 24 yaşındaki Tuğçe Korkmaz, dünya, Avrupa ve Türkiye'de derecelerinin bulunduğunu aktararak, "Bu yıl Süper Lig'de de altın madalyayı alacağımıza inanıyorum. Avrupa şampiyonluğum ve Avrupa kupası ikinciliğim var. Bu yıl da Türkiye üçüncüsü oldum. Kardeşlerimle Süper Lig'de mücadele edeceğiz. Altın madalyayı umarım üçümüz de kazanır, bayrağımızı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz." değerlendirmesinde bulundu. Örnek aldığı ablalarının tavsiyesi üzerine 9 yaşındayken spora başlayan Özlem Melek Korkmaz da bu süreçte birçok başarıya imza attıklarını belirtti.

Yeni hedeflerine ulaşmak için mücadelelerini sürdürdüklerini kaydeden Korkmaz, "2022'de Türkiye şampiyonu olduktan sonra Malezya'da Dünya Şampiyonası'na katıldım ve üçüncü oldum. Geçen yıl da Dünya Gençler Muay Thai Şampiyonası'nda birinci oldum. Bu yıl kick boks milli takım seçmelerinde birinci olarak Macaristan'daki Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım. Macaristan'da da ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek birincilik madalyasıyla dönmeyi hedefliyorum." ifadelerini kullandı.