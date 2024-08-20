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        Konya'da hayatını kaybeden Başçavuş Gündoğdu, memleketi Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı

        Konya'da beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Astsubay Kıdemli Başçavuş Cemil Gündoğdu'nun cenazesi, memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 19:08 Güncelleme: 20.08.2024 - 19:20
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        Konya'da hayatını kaybeden Başçavuş Gündoğdu, memleketi Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı
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        Konya'da beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Astsubay Kıdemli Başçavuş Cemil Gündoğdu'nun cenazesi, memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde toprağa verildi.

        Karatay ilçesinde Yarma Jandarma Karakol Komutanı olarak görev yapan Gündoğdu, geçen hafta beyin kanaması geçirdi.

        Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan evli ve 3 çocuk babası Gündoğdu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Konya'dan Bitlis'in Adilcevaz ilçesine getirilen Gündoğdu'nun cenazesi, babaevinde helallik alınmasının ardından Aziziye Camisi'ne götürüldü.

        Gündoğdu'nun cenazesi, burada kılınan cenaze namazı sonrası Abdurrahman Dede Mezarlığı'nda dualar eşliğinde defnedildi.

        Cenazeye, Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Bülent Küfüdür, AK Parti İlçe Başkanı Yunus Yaralı, kurum amirleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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