Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bitlis'te İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hedefimiz, Bitlis'i ve ülkemizin her noktasını, Türkiye Yüzyılı vizyonunda ihtiyaç duyulan ulaştırma ve haberleşme altyapısının ötesine taşımak. Bitlis'i daha modern ve gelişmiş bir ulaşım altyapısıyla daha da ileriye taşımak için ekibimizle gayret içindeyiz." dedi.

Bitlis'teki programları kapsamında Valiliği ziyaret eden, ardından İl Koordinasyon Toplantısı'na katılan Uraloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek adımları atmaya devam ettiklerini söyledi.

2002'den bu yana Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 277 milyar doların üstünde yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Uraloğlu, 6 bin 101 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu, 22 yılda 29 bin 434 kilometreye ulaştırdıklarını vurguladı. Havacılıkta çağ atladıklarını, iç hatlardaki aktif havalimanı sayısını 26'dan, kısa süre önce açılışını yaptıkları Çukurova Uluslararası Havalimanı ile 58'e yükselttiklerini ifade eden Uraloğlu, şöyle konuştu: "Ülkemizin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı geçtiğimiz ay uzaya başarıyla fırlattık. Şu anda geçici yörüngesinde bulunuyor. Hizmete aldığımızı söyleyebilirim. Sene sonunda da kalıcı yörüngesine giderek coğrafyamıza, 5 milyar insana hizmet eder durumda olacak inşallah. Ülkemizin genelinde olduğu gibi Bitlis'te de ulaştırma ve altyapı alanında önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Bitlis, her dönemde ilim irfan yuvası olmuş, İhlasiye, Şerefiye ve Yusufiye medreselerinde yetiştirdiği alim ve müderrisleriyle asırlarca insanlığı aydınlatmıştır. Bu kadim şehri Selçuklular 'İslam'ın kubbesi', Osmanlılar ise 'ata şehri' diye anar. Bizler de atalarımızın büyük önem verdiği Bitlis'in dört bir yanını bayındır kılmaya, ulaşım ve iletişim altyapısını geliştirmeye, güçlendirmeye ayrı bir özen gösteriyoruz."

- "Bitlis'i, Van ve Muş'a bölünmüş yollarla bağladık" Son 22 yılda Bitlis'in ulaşım ve iletişim altyapısı için 57 milyar 785 milyon lira yatırımı hayata geçirdiklerini aktaran Uraloğlu, 2002'de sadece 19 kilometre bölünmüş yol varken 289 kilometre daha yeni bölünmüş yol yaparak bunu 308 kilometreye çıkardıklarının altını çizdi. BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) kaplamalı yolu olmayan Bitlis'te 279 kilometre BSK kaplamalı yol yaptıklarını dile getiren Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"500 metre uzunluğunda 17 köprü ve viyadüğü vardı. Bu sayıyı 72'ye çıkararak 6,2 kilometre uzunluğuna yükselttik. Hiç tünel yoktu Bitlis'te. 5 bin 848 metre uzunluğunda 5 tünel açtık. Bitlis'i, Van ve Muş'a bölünmüş yollarla bağladık. 2020'de Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Beğendik (Botan) Köprüsü'nü de içinde barındıran Küçüksu-Hizan-Pervari yolunu hizmete açarak, Bitlis, Siirt ve Van illerimiz başta olmak üzere ülkemiz adına çok önemli bir ulaşım projesini hayata geçirdik. Dağlık bir arazi yapısına sahip olan ilimizin güney illeriyle bağlantısını sağlayan güzergah üzerindeki mühendislik harikası Bitlis Çayı Viyadüğü'nü hizmete açtık."

Bitlis çevre yolu ile Şanlıurfa, Diyarbakır, Van ve Muş üzerinden gelen transit trafiğin şehir içinde neden olduğu yoğunluğu ortadan kaldırdıklarını anlatan Uraloğlu, şu anda da Bitlis'te 14 milyar 328 milyon lira proje bedeliyle 9 ayrı kara yolu projesine devam ettiklerini aktardı. Tatvan çevre yolunun doğu-batı aksında Bitlis-Van kara yolu güzergahında yer almasıyla bölge için çok önemli bir geçiş noktası olduğunu belirten Uraloğlu, şunları aktardı: "BSK kaplamalı bölünmüş yol olarak inşa ettiğimiz çevre yolumuzun uzunluğu 10,2 kilometredir. Yapım çalışmalarımıza kesintisiz şekilde devam ediyoruz. Çevre yolumuzun tamamlanmasıyla sürücülerimiz Tatvan ilçesindeki trafik yoğunluğuna takılmadan daha güvenli şekilde 10,2 kilometre uzunluğundaki çevre yolumuzla seyahat etme imkanına kavuşacak. 40 dakikalık seyahat süresini sadece 5 dakikaya düşürüyoruz. Böylece zamandan ve akaryakıttan toplam 1,3 milyar liralık tasarruf elde etmiş olacağız yıllık olarak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

Kara yolları çalışmalarının yanı sıra Bitlis'in tüm demir yolu altyapısını da elden geçirerek yenilediklerini anımsatan Uraloğlu, "Bitlis'in turizm ve ticaret faaliyetlerini arttırmak için Tatvan Turistik Treni Projesi'ni hayata geçirdik. Ankara-Tatvan-Ankara parkurunda ilk seferine 24 Haziran'da çıkan 'Turistik Tatvan Trenimiz Ankara'dan Tatvan'a kadar uzanan ve Van Gölü'nün muhteşem manzaralarını sunan popüler bir turistik tren hattı olmuştur. Talepler artınca yaklaşık 2 hafta önce 'Turistik Tatvan Trenimiz ikinci seferini de gerçekleştirdi. Bu seferleri artırmayı ve Ankara-Tatvan arasında 2025 yılında da turistik tren seferleri yapılmasını planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tatvan ve Van feribot iskelelerinin yenilenmesi ve bağlantı yollarının yapımı projesini de hayata geçirdiklerini kaydeden Uraloğlu, şöyle devam etti: "İskelelerimizin kara yolu bağlantı yollarının yapımını tamamladık. Van Gölü üzerindeki demir yolu ulaşımı TCDD Genel Müdürlüğümüz tarafından işletilen ve 1971-1976 yılları arasında imal edilen 4 feribotla yapılmaktaydı. Her biri 9-10 vagon kapasiteli mevcut 4 feribotla günde ancak 1500 ton yük taşınıyordu. Sultan Alparslan ve İdris-i Bitlisi feribotlarını kullanıma alarak günde 10 bin 500 ton yük taşıyarak, yük taşıma kapasitesini 7 kat artırdık. 5 saat süren Tatvan-Van arasındaki seyir süresini de yaklaşık 3,5 saate düşürdük. Eski feribotların 5,6 litre olan ton başına yakıt tüketimini de yeni feribotlarla 1,1 litreye düşerek büyük miktarda enerji tasarrufu sağladık. Hedefimiz, Bitlis'i ve ülkemizin her noktasını, Türkiye Yüzyılı vizyonunda ihtiyaç duyulan ulaştırma ve haberleşme altyapısının ötesine taşımak. Bitlis'i daha modern ve gelişmiş bir ulaşım altyapısıyla daha da ileriye taşımak için ekibimizle gayret içindeyiz."