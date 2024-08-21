Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, AK Parti Bitlis İl Başkanlığında konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Burada 13 belediyenin 10'unu almışız. Allah sizlerden razı olsun. Siz en başta Cumhurbaşkanımıza, sonra AK Partimize bu desteğinizi, bu duruşunuzu gösterdiğiniz müddetçe biz de Bitlis'e ne lazımsa onun gereğini yapacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 19:49 Güncelleme: 21.08.2024 - 20:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, AK Parti Bitlis İl Başkanlığında konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Burada 13 belediyenin 10'unu almışız. Allah sizlerden razı olsun. Siz en başta Cumhurbaşkanımıza, sonra AK Partimize bu desteğinizi, bu duruşunuzu gösterdiğiniz müddetçe biz de Bitlis'e ne lazımsa onun gereğini yapacağız." dedi.

        Bitlis Belediyesi ziyaretinin ardından beraberindekilerle AK Parti Bitlis İl Başkanlığına geçen Uraloğlu, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi ve AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra partililere hitap eden Uraloğlu, Bitlis'in, Van'dan Muş'a, Ağrı ve Erzurum'dan gelip Batman ve Diyarbakır istikametine giden önemli bir aksın üzerinde bulunduğunu söyledi.

        Kentteki yatırımlara devam edeceklerini, kalan çalışmaları da kısa sürede tamamlamaya çalışacaklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

        "2005-2008 yıllarında Samsun'da Karayolları Bölge Müdürü olarak görev yaptım. Gecenin bir vaktinde arkadaşım beni aradı. Çorum-Samsun istikametinde seyrediyorlar. Aradığında 'bu yolları yaptınız ya o zaman başbakan olan Cumhurbaşkanımızdan, sizden ve emeği geçenlerden Allah razı olsun. AK Parti hükümetlerimizden önce devlet aldığı bu vergileri ne yapıyor, şimdi de devlet bu kadar yatırımı yapmak için bu paraları nereden buluyor diyoruz' dedi. Tam da bizim durduğumuz nokta bu. Eğer siz Allah rızası için iyi niyetle yola çıkarsanız, hele hele başınızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider varsa Allah bereketini de o işin kolaylığını da veriyor."

        Bedel ödenerek kazanılan ve yurt edinilen ülkenin her tarafının kıymetli olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "31 Mart gecesi Bitlis'in durumunu özellikle takip ettim. Asla vatandaşımızda bir hata bulamayız. Eksiklik varsa bizde buluruz. Burada 13 belediyenin 10'unu almışız. Allah sizlerden razı olsun. Siz en başta Cumhurbaşkanımıza, sonra AK Partimize bu desteğinizi, bu duruşunuzu gösterdiğiniz müddetçe biz de Bitlis'e ne lazımsa onun gereğini yapacağız." diye konuştu.

        Seçim sonuçlarını hep beraber takip ettiklerini anlatan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Oradan elbette hepimizin çıkaracağı sonuçlar var. İhtiyacınız neyse onu yapacağız dedik, yapıyoruz. O bizim görevimiz ama hepimizin bundan daha önemli ve kıymetli bir görevi var. O görev de şudur, önce kendi ailemize sahip çıkacağız. Zaman zaman eleştirdiğimiz gençlerin 30 yaş altını AK Parti nimetleriyle büyüttük. Bunlar bizim gençlerimiz. Bunların eksiği de fazlası da bizimdir. Her şeyiyle bu gençlerimiz bizim. O zaman ailemizle önce çocuklarımıza, sonra aile bireylerimize, akrabamıza, apartmanımıza, mahallemize ve ilimize çıkacağız. Bunun için kıymetli olan nedir biliyor musunuz? Bu hizmetlerden ziyade şöyle elimizle dokunabilmektir. O noktada da AK Parti teşkilatları bugüne kadar elinden geleni yapmıştır. Bundan sonrada özellikle Bitlisimizde bunu yapacaklarına canı gönülden inanıyorum."

        Uraloğlu, programlarının ardından kentten ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        'TL değerlendi' söyleminde birleştiler
        'TL değerlendi' söyleminde birleştiler
        Bodrum'da sır cinayetler! Cezaevinde tanışmışlardı
        Bodrum'da sır cinayetler! Cezaevinde tanışmışlardı
        Fenerbahçe'de gündem yeniden Sterling!
        Fenerbahçe'de gündem yeniden Sterling!
        At arabasıyla gelip lokantadaki etleri çaldılar
        At arabasıyla gelip lokantadaki etleri çaldılar
        Sıcaklıklar yurt genelinde düşüyor!
        Sıcaklıklar yurt genelinde düşüyor!
        Dini nikahlı eşini sokakta öldüresiye dövdü!
        Dini nikahlı eşini sokakta öldüresiye dövdü!
        Evli ve çocuklu kadına taciz iddiası! Kadının eşi ve arkadaşlarından öldüresiye dayak
        Evli ve çocuklu kadına taciz iddiası! Kadının eşi ve arkadaşlarından öldüresiye dayak
        21 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        21 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Başkan yardımcısı meclis üyesini öldürdü: Cinayetin altından WhatsApp mesajının silinmesi çıktı
        Başkan yardımcısı meclis üyesini öldürdü: Cinayetin altından WhatsApp mesajının silinmesi çıktı
        Deniz Uğur ile Nilüfer arasında gerilim
        Deniz Uğur ile Nilüfer arasında gerilim
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        İstanbul'un deprem raporu!
        İstanbul'un deprem raporu!
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Babasının düğününde coştu
        Babasının düğününde coştu
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi

        Benzer Haberler

        Bakan Uraloğlu, Tatvan Çevre Yolu'nda incelemelerde bulundu
        Bakan Uraloğlu, Tatvan Çevre Yolu'nda incelemelerde bulundu
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bitlis'te İl Koordinasyon Toplantısı'...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bitlis'te İl Koordinasyon Toplantısı'...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bitlis'te çevre yolu şantiyesini ziya...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bitlis'te çevre yolu şantiyesini ziya...
        Bitlis İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Tombul görevine b...
        Bitlis İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Tombul görevine b...
        Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünce sünnet ettirilen 20 çocuk için şölen düz...
        Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünce sünnet ettirilen 20 çocuk için şölen düz...
        Tatvan'daki 10. Komando Tugay Komutanlığında devir teslim töreni düzenlendi
        Tatvan'daki 10. Komando Tugay Komutanlığında devir teslim töreni düzenlendi