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        Van Gölü sahilinde devriye gezen atlı polisler ilgiyle karşılandı

        Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamalarında görev alacak atlı birlikler, Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü sahilinde devriye görevi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 12:27 Güncelleme: 22.08.2024 - 12:41
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        Van Gölü sahilinde devriye gezen atlı polisler ilgiyle karşılandı
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        Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamalarında görev alacak atlı birlikler, Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü sahilinde devriye görevi yaptı.

        Ankara ve Van Emniyet müdürlükleri bünyesindeki atlı polisleri gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla fotoğraf çekti, atlarla ilgilendi.

        Atlı polisler de vatandaşların sorularını yanıtladı, etkinlikler hakkında bilgiler aktardı.

        Ankara'da görevli başpolis memuru Mahmut Kılınç, Bitlis Emniyet Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Ankara ve Van'daki atlı polis birlikleri olarak ilçeye geldiklerini söyledi.

        Kılınç, "Bugün de Bitlis Emniyet Müdürlüğümüzün programları doğrultusunda Tatvan ilçemizde atlı birliğimizin vatandaşlarla kaynaşması noktasında, polis ve halkla ilişkilerin gelişmesi amacıyla devriye görevi yürütüyoruz. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştık. Atlar ve etkinlik hakkında soru soranlara cevap verirken, fotoğraf çekmek isteyenlere de yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

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