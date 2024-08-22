Van Gölü sahilinde devriye gezen atlı polisler ilgiyle karşılandı

Kılınç, "Bugün de Bitlis Emniyet Müdürlüğümüzün programları doğrultusunda Tatvan ilçemizde atlı birliğimizin vatandaşlarla kaynaşması noktasında, polis ve halkla ilişkilerin gelişmesi amacıyla devriye görevi yürütüyoruz. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştık. Atlar ve etkinlik hakkında soru soranlara cevap verirken, fotoğraf çekmek isteyenlere de yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

Ankara'da görevli başpolis memuru Mahmut Kılınç, Bitlis Emniyet Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Ankara ve Van'daki atlı polis birlikleri olarak ilçeye geldiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.