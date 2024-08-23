Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri başladı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları, "Sultan Alparslan Otağı"nın da kurulduğu Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde başladı.

SOLOTÜRK'ün prova uçuşu yaptığı açılış programında, Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı gösterisinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, yaptığı konuşmada, 953 yıl önce ecdadın Anadolu'nun kapılarını sonsuza dek açtığı Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri için bir arada olduklarını söyledi.

Ahlat'ın, Türk milletinin kaderinin yeniden yazıldığı ve Anadolu topraklarında ilerleyişinin şahlandığı kutsal belde olduğunu belirten Karaömeroğlu, şöyle konuştu: "Sultan Alparslan'ın cesareti, şanlı ordumuzun ve kadim milletimizin azim ve kararlılığı, Anadolu'yu vatan kılmıştır. O gün atalarımız, sadece bir zafer kazanmadı, aynı zamanda bize geleceğe inançla bakmayı, zorluklara karşı dimdik durmayı öğretti. Anadolu topraklarının milletimizin ebedi ana vatanı olmasını sağladı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin unutulmasının, hem geçmişimizi hem de geleceğimizi kaybetmemize neden olacağını vurgulamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Malazgirt'e, Ahlat'a ve Anadolu'nun giriş kapısını simgeleyen tüm yerlere sahip çıkmamız gerektiğini özellikle ifade etmiştir."

Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutlayan Karaömeroğlu, "Bizlere bu güzel yurdu vatan olarak bırakan Sultan Alparslan'a ve ordusundaki tüm kahramanlara, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere asırlar boyunca aynı yoldan giden nice gazilere ve şehitlere şükranlarımızı sunuyorum." ifadelerini kullandı. - "Bu mukaddes beldenin insanları dün olduğu gibi bugün de o planları bozdu" AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ise dünyanın gözü önünde hayasızca ve vicdansızca bir soykırım uygulayan İsrail'i lanetlediklerini söyledi.

Birilerinin asırlar önce bu memlekete de operasyon yapmaya çalıştığını anlatan Bedirhanoğlu, şunları kaydetti: "Birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize, bir arada yaşama kültürümüze ve değerlerimize karşı olan birileri, sürekli bu kutsal beldede, bu mukaddes topraklarda operasyon çekmeye çalıştı. Bu aziz toprakların, bu mukaddes beldenin insanları dün olduğu gibi bugün de o planları bozdu, yarın da bozacak. Bugün Ahlat'ta sadece kurulan stantları gezme imkanı sunmuyoruz, aynı zamanda Kubbet-ül İslam'dan tüm dünyaya birlik, beraberlik ve Türkiye'nin ne kadar büyük ve yıkılmaz bir kudret olduğunun da mesajını veriyoruz. Bu anlamda bu mukaddes topraklarda unutulmaya yüz tutmuş değerleri tekrardan hatırlatan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu anlamlı organizasyonu her sene büyük emeklerle, büyük çabalarla büyük gayretlerle üstlenen Okçular Vakfımıza teşekkür ediyorum."

Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız da ecdadın izinde Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa ederken tarihten ve atalarından ilham aldıklarını vurguladı. İnançlarından güç alarak ecdadın mayaladığı birlik, beraberlik, kardeşlik duygusuyla ileriye doğru gittiklerini dile getiren Yıldız, "Hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye'yi bu inançla inşa edeceğiz. Pazar günü burada Sayın Cumhurbaşkanımız sizlere hitap edecek. Akabinde tarihinde ilk defa Ahlat'ta belki bin yıl sonra devlet kurultayı toplanacak. Kabine toplantısı yapılacak ve tarihten, medeniyetten ilham alınarak bütün dünyaya önemli mesajlar verilecek. Bulunduğumuz mekan Alparslan Otağı'nı temsil ediyor. Arkasında ise şanlı Türk bayrağımız ve bir gün bağımsız, özgür olacak Filistin bayrağı bulunmaktadır. Okçularımız oklarını atarken Filistin ve Gazze'de gözyaşına boğulan kardeşlerimiz için dualar edeceğiz." dedi.

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez de Ahlat'ta, her karışında bir yiğidin yattığı bu mübarek topraklarda, şehitlerin manevi huzurunda bulunmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. İlçede yapılan şenliklerle tarihten aldıkları ilhamı gelecek kuşaklara aktardıklarını kaydeden Gülmez, "8 bin 200 ecdat mezarının bulunduğu Selçuklu Kabristanı'ndaki her bir şahide, her bir kitabe, aynı zamanda bu topraklardaki binlerce yıllık varlığımızın hafıza kayıtlarıdır." dedi. Bitlis Eren Üniversitesi halk oyunları ekibinin gösteri sunmasının ardından Vali Karaömeroğlu, beraberindekilerle alanda kurulan çadırlarda sergilenen ürünleri inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.