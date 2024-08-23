Ahlat'ta düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları etkinliklerle devam etti

Aileleriyle etkinliğe gelen çocuklar da kendileri için oluşturulan alanlarda oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi.

Jandarma Çelik Kanatlar Uçuş Gösterisi, Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın ve yerel sanatçıların verdiği konseri takip eden vatandaşlar, eğlenceli vakit geçirdi.

Kent sakinlerinin yanı sıra birçok ilden gelen ziyaretçiler, Selçuklu motifleriyle süslenen keçeden yapılan Han Otağı ile illerin yöresel ürünlerinin tanıtıldığı 50 tematik çadırı ziyaret etti, atlı cirit ve atlı okçuluk gösterilerini izledi.

Van Gölü'nün kıyısındaki Çarho mevkisinde, Sultan Alparslan Otağı'nın da kurulduğu Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde, Türk ve Filistin bayrakları açıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinliklerinde vatandaşlar açılan stantları gezip gösterileri izledi, çocuklar da kendileri için oluşturulan alanlarda eğlendi.

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