Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

Çarho bölgesinde, içinde Sultan Alparslan Otağı'nın da kurulduğu Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklere, kent sakinlerinin yanı sıra yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Kutlamaların ikinci gününde Selçuklu motifleriyle süslenen keçeden yapılmış han otağı ile illerin yöresel ürünlerinin tanıtıldığı 50 tematik çadırı dolaşan vatandaşlar, güreş müsabakaları ve halk oyunları gösterilerini izledi.

Çocuklar da kendileri için oluşturulan alanlarda geleneksel oyunları oynayarak eğlendi.

Türk ve Filistin bayrağının açıldığı alanda, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen silahların sergilendiği stantları gezen katılımcılar, kadınların yaptığı ürünleri inceledi.

"Kubbetül İslam Ahlat'tan Kubbetüs Sahra Gazze'ye, Filistin'e ve tüm dünyaya selam gönderiyoruz. Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kapsamında düzenlediğimiz etkinlikler coşkuyla devam ediyor. Herkesi buraya davet ediyoruz. İlçemizde yarın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı yapılacak. Bunun gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Bize bu toprakları yurt yapan Sultan Alparslan ve askerlerini rahmet ve minnetle anıyorum. Alanda çok güzel bir atmosfer var. Katılımcılar geçmişle günümüzü bir arada yaşıyor. İlçemizde yurt dışından, Türkiye'nin dört bir yanından misafirleri ağırlıyoruz. Yoğun bir katılımla etkinliklerimiz devam ediyor."

Her yıl 23-26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi kutlamalarının ilçede yapıldığını belirten Gülmez, şunları kaydetti:

Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinliklerine her yıl giydikleri yöresel alp kıyafetleriyle katıldıklarını dile getiren Aslan, "Töremizi ve geleneklerimizi gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Çanakkale'nin geçilmez ruhunu, Ahlat'taki atmosferi, Selçuklu Mezarlığı'nı, Malazgirt Zaferi'ni, Sultan Alparslan'ı gençlerimize, öğrencilerimize aktarmamız lazım. Herkesin buraları görmesi gerekiyor." diye konuştu.

Gaziantep'ten gelen Beğdili Barak Türkmenleri Federasyonu Başkanı Mustafa Aslan ise alanda bayram havasının hakim olduğunu ifade etti.

Bingöl'den ailesiyle gelen Feyza Bayram da kentte Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle büyük bir organizasyonun düzenlendiğini anlattı.

Etkinlik alanında tarihi olayların çok iyi canlandırıldığını vurgulayan Bayram, "Buraya ilk defa geliyorum. Organizasyonumuz çok güzel yapılmış. Adeta geçmişe yolculuk yaptık, tarihimize yakından şahitlik ettik. Buraya geldikten sonra tarihte bilmediğimiz çok şeyin olduğunu anladım. Çok faydasını gördüm. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Bursa'dan arkadaşıyla gelen Elif Demir, "İlçede bulunmaktan mutluk duydum. Güzel zaman geçiriyoruz. Doğası ve tarihi yerleri çok güzel. Ülkenin dört bir yanından katılımcılar burada." ifadelerini kullandı.