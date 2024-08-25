İçişleri Bakanı Yerlikaya, Bitlis'te esnafı ziyaret etti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bitlis'te esnafı ziyaret etti, kent sakinleriyle çay içti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bitlis'te esnafı ziyaret etti, kent sakinleriyle çay içti.
Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri ile Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na katılmak üzere Bitlis'e gelen Yerlikaya, kent merkezinde esnafı ziyaret etti.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın eşlik ettiği Yerlikaya, iş yeri sahipleriyle görüştü, taleplerini dinledi.
Bitlis Dere Üstü Islah Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları da inceleyen, yetkililerden bilgi alan Yerlikaya, daha sonra Zülfikar İş Hanı'nda kent sakinleriyle çay içti, sohbet etti.
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