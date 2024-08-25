İçişleri Bakanı Yerlikaya, Bitlis'te esnafı ziyaret etti

Bitlis Dere Üstü Islah Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları da inceleyen, yetkililerden bilgi alan Yerlikaya, daha sonra Zülfikar İş Hanı'nda kent sakinleriyle çay içti, sohbet etti.

Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri ile Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na katılmak üzere Bitlis'e gelen Yerlikaya, kent merkezinde esnafı ziyaret etti.

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