Cumhurbaşkanı Erdoğan Bitlis'te toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bitlis'e hükümetlerimiz döneminde yapılan yatırımların toplamı 76 milyar lirayı aşmıştır. Eğitimden sağlığa, tarımdan ulaştırmaya, sosyal yardımlardan, enerjiye, her alanda şehrimizin çehresini değiştirecek eserlere imza attık. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'te, Kiler İplik Fabrikası önünde düzenlenen Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bir yıllık hasretin ardından tekrar Bitlis'te olduklarını söyledi.

Erdoğan, "Gönüllerimizi buluşturan Rabbime sonsuz hamdediyorum. Samimiyetinize, ahde vefanıza, bugüne kadar gösterdiğiniz teveccühe teşekkür ediyorum. Bir kardeş öz kardeşine nasıl sahip çıkarsa sizler de bize öyle sahip çıktınız. Bizi muhabbetle bağrınıza bastınız. Allah kardeşliğimizi daim etsin. Rabbim dayanışmamızı kuvvetlendirsin." şeklinde konuştu. Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümünü anmak üzere bugün Bitlis'in, yarın da Muş'un misafiri olduklarını hatırlatarak, "Öncelikle Bitlis'e olan şükran borcumuzu ödemek istiyorum. 31 Mart seçimlerinde Bitlis bize verdiği söze sadık kalarak tercihini yine AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın hizmet siyasetinden yana kullandı. 'Durmak yok, yola devam' diyen Bitlisli kardeşlerime teşekkür ediyorum. 'Aşkınan, koşan yorulmaz' düsturuyla, gece gündüz demeden Bitlis için çalışmaya, üretmeye, Bitlis halkına hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Hepsi birbirinden önemli kamu ve özel sektör yatırımları Bitlis'e kazandırmanın sevincini yaşadıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "Sağlık alanında Adilcevaz, Mutki, Ahlat ve Tatvan'da tamamlanan aile sağlık merkezleri ve 112 istasyonlarını, gençlik ve sporda Bitlis merkezde inşa ettiğimiz 1500 kişilik kapalı spor salonunu, 5 bin kişilik stadyumu, kayak evi, kamp eğitim merkezi ve Şems-i Bitlisi Öğrenci Yurdu'nu, eğitimde, şehrimizin merkez ve ilçelerinde yapımını tamamladığımız anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lojmanlarını bugün resmen açıyoruz. Kültürde, Anıtlar Müdürlüğümüzde yapımı tamamlanan çevre ve meydan düzenlemelerini, Devlet ve Su İşlerimizin yaptığı taşkın koruma projelerini, Karayollarımızın bitirdiği köprü ve restorasyon işlerini Bitlis halkının istifadesine sunuyoruz."

- Yatırım tutarı 210 milyon liraya ulaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis Belediyesi öncülüğünde Ahlat, Hizan ve Yol Alan belediyelerinin, emanetlerini taşıdıkları vatandaşlara hizmet etmeyi sürdürdüğüne vurgu yaparak, konuşmasını şöyle devam etti: "Toplam yatırım tutarı 210 milyon liraya ulaşan bu proje eser ve hizmetleri de bugün sizlerin emrine veriyoruz. TOKİ Başkanlığımız, Tatvan'da Aydınlar Mahalle'mizde sosyal donatıları, altyapısı ve çevre düzenlemesiyle millet bahçesini tamamladı. TOKİ ayrıca Ahlat'ta 1 milyar 96 milyon liralık bir yatırımla 218 konut ile 2 ticaret merkezi inşaatlarını bitirdi. Bitlis merkez tarihi şehir merkezi kentsel dönüşüm yenileme ve çevre düzenlemesi projesinde de sona geldik. Toplam 1 milyar 229 milyon liralık yatırım tutarı olan bu önemli projenin de açılışını gerçekleştiriyoruz.

Şu çarpıcı rakama özellikle dikkatlerinizi çekmek isterim. Şehrimize sadece çevre ve şehircilik alanında son 22 yılda yaptığımız yatırımların güncel değeri 26 milyar liraya ulaşmıştır. Bitlis'e hükümetlerimiz döneminde yapılan yatırımların toplamı ise 76 milyar lirayı aşmıştır. Eğitimden sağlığa, tarımdan ulaştırmaya, sosyal yardımlardan, enerjiye, her alanda şehrimizin çehresini değiştirecek eserlere imza attık. Bitlis'te şu an 1 milyar 766 milyon liralık çevre ve şehircilik yatırımımız devam etmektedir. İnşallah bunları da tamamladıkça sizlerin emrine vereceğiz."

Bitlis'in özel sektör yatırımlarında da adeta şaha kalktığını ifade eden Erdoğan, geçen yıl binlerce kişiye ekmek kapısı olma yanında şehrin ekonomisini güçlendirecek pek çok fabrikanın açılışını yaptıklarını hatırlattı. Bugün de açılış zincirine yeni halkalar eklediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kiler Holding tarafından 200 dönüm araziye inşa edilen 3 etaptan oluşan pamuk ipliği ve tekstil fabrikasının ilk etabının açılışını yapıyoruz. Halihazırda 217 kardeşimizin çalıştığı fabrikamızın kalan etapları da bittiğinde günlük 65 ton pamuk girdisiyle 55 ton iplik üretebilecek. Proje maliyeti 2 milyar 640 milyon lira olan fabrikamızın şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kiler Holding'i bu önemli yatırımı için tebrik ediyorum." diye konuştu.