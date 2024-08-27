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        Türkiye Minikler ve Yıldızlar Muaythai Şampiyonası Bitlis'te başladı

        Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Bitlis'te düzenlenen Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi 1071 ve Ahlat Etkinlikleri Türkiye Minikler ve Yıldızlar Muaythai Şampiyonası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 16:50 Güncelleme: 27.08.2024 - 17:13
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        Türkiye Minikler ve Yıldızlar Muaythai Şampiyonası Bitlis'te başladı
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        Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Bitlis'te düzenlenen Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi 1071 ve Ahlat Etkinlikleri Türkiye Minikler ve Yıldızlar Muaythai Şampiyonası başladı.

        Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Yerleşkesi'ndeki kapalı spor salonunda gerçekleştirilen şampiyonaya 55 ilden 1150 sporcu, antrenör ve hakem katıldı.

        Şampiyonanın açılış programına katılan Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, geleceğin teminatı olan çocuklar ve gençlerin sporla buluşmasının gurur kaynağı olduğunu söyledi.

        Bugün sadece spor müsabakalarına değil, geleceğin güçlü, sağlıklı ve bilinçli bireylerinin yetişmesine de şahitlik ettiklerini belirten Karaömeroğlu, "Spor sadece fiziksel bir aktivite değil, aynı zamanda ruhsal dengeyi sağlar. Spor, sosyal ağları güçlendiren ve gençlerimizi hayata hazırlayan bir eğitimdir." dedi.

        BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen şampiyonaya ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

        Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız da müsabakalar öncesinde Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinliklerine katıldıklarını belirterek, "Selçuklu Meydan Mezarlığını 1150 kişilik ekiple ziyaret ettik. Şampiyonaya katılan davetliler ve sporcularımızla Bitlis'teki tarihi ve doğal güzellikleri dolaştık. Organizasyonun burada düzenlememize destek olan Bitlis Valiliğine, Ahlat Kaymakamlığına, Bitlis Eren Üniversitesine ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Müsabakalar bugün itibarıyla başladı, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Samsun'dan gelen sporculardan Zeynep Çağlayan, "İl seçmelerinde başarı elde ederek şampiyonaya katılmaya hak kazandım. Tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Beni yetiştiren hocama teşekkür ediyorum." dedi.

        Şampiyona, 29 Ağustos'ta yapılacak ödül töreniyle sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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