Bitlis'te annelere yönelik gezi etkinliği düzenlendi

Bitlis Valiliği'nin hayata geçirdiği "İlimizi Tanıyalım Anneler Projesi" kapsamında, gezi etkinliği düzenlendi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerdeki tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin tanıtılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda hayata geçirilen proje kapsamında Nemrut Krater Gölü'ne götürülen anneler, daha sonra Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı ve diğer tarihi yapıları ziyaret etti.

Vali Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu, Ahlat Uygulama Oteli'nde annelere bir araya gelerek taleplerini dinledi.