Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te düzenlenen Türkiye Minikler ve Yıldızlar Muaythai Şampiyonası sona erdi

        Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Bitlis'te düzenlenen Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi 1071 ve Ahlat Etkinlikleri Türkiye Minikler ve Yıldızlar Muaythai Şampiyonası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 15:04 Güncelleme: 29.08.2024 - 15:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te düzenlenen Türkiye Minikler ve Yıldızlar Muaythai Şampiyonası sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Bitlis'te düzenlenen Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi 1071 ve Ahlat Etkinlikleri Türkiye Minikler ve Yıldızlar Muaythai Şampiyonası sona erdi.

        Bitlis Eren Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki spor salonunda yapılan şampiyonaya 55 ilden 1150 sporcu, antrenör ve hakem katıldı.

        Üç gün süren müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

        Federasyonun genel sekreteri Korkmaz Atalay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen şampiyonaya katılanlara teşekkür etti.

        Atalay, şunları kaydetti:

        "Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında şampiyonamızı burada düzenledik. Daha önce de 'Bir Gün Spor Bir Gün Siper' sloganıyla Çanakkale, Bilecik, Sakarya ve Dumlupınar'da etkinliklerimizi gerçekleştirdik. Çocuklarımızın mili bilinç duygularını canlı tutmayı amaçlıyoruz. Geleceğimizi onlara emanet edeceğiz. Şampiyonaya Bitlis, çok güzel ev sahipliği yaptı. Sporcularımız buradan çok iyi anılarla ayrıldı. Şampiyonaya 55 ilden 1150 sporcu, antrenör ve hakem katıldı."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 53 yaralı, 4 gözaltı
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 53 yaralı, 4 gözaltı
        3 çocuğunu katleden cani baba öldü!
        3 çocuğunu katleden cani baba öldü!
        Şampiyonlar Ligi'nde torbalar netleşti
        Şampiyonlar Ligi'nde torbalar netleşti
        Bakan Fidan Brüksel'de
        Bakan Fidan Brüksel'de
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        Kremlin: Durov davası siyasi zulme dönüşmemeli
        Kremlin: Durov davası siyasi zulme dönüşmemeli
        Bacaklardaki belirgin damar görüntüsünün nedeni ne olabilir?
        Bacaklardaki belirgin damar görüntüsünün nedeni ne olabilir?
        17 yıl önce düşen uçağın enkazı bulundu
        17 yıl önce düşen uçağın enkazı bulundu
        İlk giysilerin arka planındaki hikaye!
        İlk giysilerin arka planındaki hikaye!
        Evden kaçan maymun genç kızı hastanelik etti
        Evden kaçan maymun genç kızı hastanelik etti
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın arama geçmişi açıklandı
        Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın arama geçmişi açıklandı
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde

        Benzer Haberler

        Bitlis Belediyesi elektrik ihtiyacının büyük bölümünü GES'ten sağlıyor
        Bitlis Belediyesi elektrik ihtiyacının büyük bölümünü GES'ten sağlıyor
        Bitlis'te annelere yönelik gezi etkinliği düzenlendi
        Bitlis'te annelere yönelik gezi etkinliği düzenlendi
        Türkiye Minikler ve Yıldızlar Muaythai Şampiyonası Bitlis'te başladı
        Türkiye Minikler ve Yıldızlar Muaythai Şampiyonası Bitlis'te başladı
        Şanlı zaferin yıl dönümüne katılanlar Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret...
        Şanlı zaferin yıl dönümüne katılanlar Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret...
        Açtığı pankartla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyen Ada, İstanbul'da...
        Açtığı pankartla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyen Ada, İstanbul'da...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Baskıların, yasakların olduğu günler tamamen geride...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Baskıların, yasakların olduğu günler tamamen geride...