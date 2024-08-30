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        Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü Ahlat'ta kutlandı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 12:41 Güncelleme: 30.08.2024 - 13:13
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        Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü Ahlat'ta kutlandı
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Piyade Üsteğmen Hakan Kunduzcu, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

        Kaymakam Batuhan Bingöl, makamında tebrikleri kabul etti.

        Törene, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Serkan Sarılar, Belediye Başkan Yardımcısı Tahsin Gülsar, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Can Fidan ve kurum amirleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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