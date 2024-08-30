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        Bitlis'te şehit yakınları ve gaziler için Van Gölü'nde tur düzenlendi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde şehit yakınları ve gaziler, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla polis botuyla Van Gölü'nü turladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 17:53 Güncelleme: 30.08.2024 - 17:53
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        Bitlis'te şehit yakınları ve gaziler için Van Gölü'nde tur düzenlendi
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde şehit yakınları ve gaziler, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla polis botuyla Van Gölü'nü turladı.

        Tatvan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'nin talebi üzerine şehit yakınları ve gaziler için etkinlik düzelendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan etkinlik kapsamında şehit aileleri ve gaziler, polis botuyla Van Gölü'nde tur attı.

        Dernek Başkanı Yafes Akkaya, yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladıklarını söyledi.

        Şehit yakınları ve gazilerin unutulmadığını belirten Akkaya, "Kutlamanın ardından polis kampına gelerek tekne turuna katıldık. Güzel bir tur oldu. Şehit yakınları ve gazilerimiz adına yetkililerimize teşekkür ediyorum." dedi.

        Keyifli zaman geçirdiklerini dile getiren Kıbrıs Gazisi Kadri Taşdemir de etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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